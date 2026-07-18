Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Jedini su par iz 'Gospodina Savršenog' čija je ljubav preživjela sve prepreke: Priča Karla i Kaje

Ljubavne priče iz reality showova često traju tek kratko nakon što se ugase kamere, no Karlo i Kaja dokazali su da prava ljubav može opstati i izvan televizijskog formata

RTL.hr
18.07.2026 08:00

Dok su svi parovi nakon završetka 'Gospodina Savršenog' krenuli svatko svojim putem, njih dvoje ostali su zajedno te su danas jedini par iz showa čija je veza izdržala sve izazove.

Ljubav koja se rodila pred kamerama

Karlo i Kaja upoznali su se tijekom sudjelovanja u 'Gospodinu Savršenom', gdje su od samog početka pokazivali da među njima postoji posebna povezanost. Iako njihov put nije uvijek bio jednostavan, međusobna privlačnost i iskreni razgovori bili su vidljivi gotovo od prvog susreta.

Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni
Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Kako se show bližio kraju, njihova je veza postajala sve čvršća, a odluka da nastave graditi odnos i nakon završetka snimanja pokazala se ispravnom.

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni
Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Ljubav su gradili daleko od kamera

Za razliku od mnogih reality parova koji nakon showa nestanu iz javnosti ili ubrzo objave prekid, Karlo i Kaja svoju su vezu gradili polako i bez velike pompe.

Na društvenim mrežama dijele zajedničke trenutke, putovanja i svakodnevicu, no privatni život nastoje zadržati podalje od nepotrebne medijske pažnje. Upravo zbog toga mnogi ih smatraju jednim od najiskrenijih parova koji su izašli iz ovog formata.

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni
Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Prebrodili su izazove

Nakon završetka showa morali su se suočiti s brojnim izazovima koje donosi život izvan televizijskih kamera. Udaljenost, poslovne obveze i povećan interes javnosti nisu poljuljali njihov odnos.

Umjesto toga, pokazali su da se kvalitetan odnos gradi povjerenjem, kompromisom i međusobnom podrškom. Više su puta istaknuli kako im je upravo otvorena komunikacija pomogla da prebrode sve prepreke.

Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni
Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Jedini par koji je ostao zajedno

Posljednjih dana ponovno se puno govori o ljubavima iz 'Gospodina Savršenog', osobito nakon potvrde prekida Petra Rašića i Anastasije Kaleb. Time su Karlo i Kaja ostali jedini par iz hrvatske verzije showa koji je svoju ljubav uspio sačuvati i nakon završetka snimanja.

Dok su mnoge televizijske romanse završile ubrzo nakon posljednje epizode, njihova priča pokazuje da se iza kamera može razviti iskren i stabilan odnos.

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni
Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Ljubav koja i dalje traje

Danas Karlo i Kaja i dalje dijele zajedničke trenutke sa svojim pratiteljima te pokazuju da su jednako zaljubljeni kao i na početku. Njihova priča jedna je od rijetkih koja potvrđuje da Gospodin Savršeni' nije donio samo televizijsku zabavu, nego i ljubav koja je izdržala test vremena.

U svijetu reality showova, gdje su prekidi gotovo pravilo, Karlo i Kaja ostaju dokaz da se među kamerama ponekad doista može pronaći osoba za cijeli život.

kaja karlo gospodin savršeni gospodin savršeni
Gospodin Savršeni

FOTOGALERIJA Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' blista nakon prekida, prisjetili smo se njezinih najboljih izdanja

Gospodin Savršeni

Maja iz 'Gospodina Savršenog' objavila emotivnu poruku koja nikoga nije ostavila ravnodušnim: 'Volim te'

Moglo bi te zanimati

Anastasia se nakon prekida s Petrom vratila na Instagram! Zapalila mreže novim fotkama u badiću

Gotovo je! Anastasia potvrdila prekid s Petrom: 'Odluka je bila moja, a razlog je...'

Dok javnost bruji o prekidu Petra i Anastasije, evo što radi predivna Monika iz 'Gospodina Savršenog'

Nakon što je obrisao fotke s Anastasijom, Gospodin Savršeni Petar pokazao gdje je i što radi

Jelena M. iz 'Gospodina Savršenog' uživa u ljetu: U badiću pokazala zanosnu figuru i preplanuli ten

Marinela i Barbara iz 'Gospodina Savršenog' ponovno zajedno, izgledaju bolje nego ikada prije

Pročitaj na Net.hr
Baturina objavio fotografije s djevojkom, a ranije otkrio: 'Naše upoznavanje nije za medije'
Otkriveni šokantni detalji o glumici koju je Tito obožavao: 'Izuzetno je teško živjela'
Skidala se gola, tukla po realityju i slamala srca: Ovako izgleda 'prva srpska starleta'
Zbog njezinih fotografija internet gori: Pogledajte zašto je zovu najseksepilnijom Kolumbijkom
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?
Blanka Vlašić proslavila poseban dan i pokazala tko stoji iza njezinih uspjeha
Od ovisnosti do skandalozne veze s poznatim glumcem: Ovako se mijenjala poznata pjevačica
Edin i Amra Džeko uživaju na Pelješcu, ali poluotok za nogometaša nije samo odmor