Jedna djevojka bacila oko na drugog Gospodina Savršenog! 'Moram priznati da sam ga počela primjećivati'

Svaka kandidatkinja dolazi s jasnim ciljem, no čini se da podjela nije svima potpuno sjela. Dok se jedne fokusiraju isključivo na svog Gospodina Savršenog, druge počinju primjećivati da ih privlači Savršeni iz drugog tima.

Moram priznati da sam počela primjećivati drugog Savršenog u prostoriji. Čula sam od djevojaka puno komentara u kući da bih možda bila kompatibilnija s njim", priznaje jedna kandidatkinja i otvara pitanje - mogu li se simpatije promijeniti?