Gospodin Savršeni

Jedna djevojka bacila oko na drugog Gospodina Savršenog! 'Moram priznati da sam ga počela primjećivati'

U novoj sezoni 'Gospodina Savršenog' djevojke su podijeljene u dva tima - tim Petar i tim Karlo

RTL.hr
05.02.2026 12:00

Svaka kandidatkinja dolazi s jasnim ciljem, no čini se da podjela nije svima potpuno sjela. Dok se jedne fokusiraju isključivo na svog Gospodina Savršenog, druge počinju primjećivati da ih privlači Savršeni iz drugog tima.

Moram priznati da sam počela primjećivati drugog Savršenog u prostoriji. Čula sam od djevojaka puno komentara u kući da bih možda bila kompatibilnija s njim", priznaje jedna kandidatkinja i otvara pitanje - mogu li se simpatije promijeniti?

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Napetost raste i među djevojkama, a sumnje se sve glasnije izgovaraju. Ona mi jedina odudara od ostalih djevojaka u tom timu. Ona mi tamo nekako ne pripada", komentira druga kandidatkinja.

Hoće li doći do promjena, hoće li se granice timova početi brisati i kako će na sve reagirati Petar i Karlo - doznajte u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog'.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

