Gospodin Savršeni

Jedna djevojka 'Gospodina Savršenog' otkrila da zbog Petra više neće izlaziti s mlađim muškarcima: 'Iz mene je izvukao skroz drugu dušu'

U najnovijoj epizodi 'Gospodina Savršenog', jedan spoj donosi iskrene razgovore o godinama, zrelosti i onome što je zaista važno u potrazi za ljubavlju

20.02.2026 16:00

Djevojka koja je dosad bila sklonija mlađim partnerima, doživjela je preokret u svojim uvjerenjima i otkrila novu dimenziju odnosa s muškarcima starijima od sebe.

Iako je vjerovala u popularnu uzrečicu "mlađe je slađe", vrijeme provedeno s Petrom pomaknulo je njezine stavove. "Sada sam malo to promijenila", priznaje, dodajući da je ogromna prednost kad je muškarac zreo i na istom nivou, jer žene brže odrastu.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Iznenađujuće je kako je Petar izvukao iz nje stranu osobnosti koju ni sama nije često pokazivala. Dok su je drugi doživljavali kao zabavnu, Petar je prepoznao zreliju stranu njezine osobnosti. "Petar je izvadio iz mene skroz drugo lice, drugu dušu", priznaje, ističući kako je razgovarala s njim kao da ga poznaje cijeli život.

Na kraju, zaključuje: "Petar je baš džentlmen, a Karlo se čini kao nezreo muškarac. To su sve cure primijetile, samo su neke to prihvatile, a neke ne."

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

