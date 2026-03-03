Emisije
Gospodin Savršeni

Jedna djevojka iskreno Karlu: 'Pred kamerama si druga osoba. Kao da vodim poslovni sastanak'

Dugo očekivani spoj s Karlom ne donosi samo romantiku već i ozbiljan razgovor koji otvara pitanja povjerenja i iskrenosti

RTL.hr
03.03.2026 08:00

Jedna od djevojaka otvoreno mu zamjera ponašanje pred kamerama: "Kad se upale kamere, imam osjećaj kao da vodim poslovni sastanak s tobom. Nisam navikla na to."

Tvrdi da se njegova energija mijenja čim snimanje krene i da tada nestaje opuštena verzija njega koju ona ponekad vidi izvan reflektora. Zbog toga se osjeća nesigurno, pa čak i kao da ispada naivna pred gledateljima.

U iskrenom trenutku priznaje: "Vjerujem ti devedeset posto."

Karlo, Gospodin Savršeni
Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Ali onih deset posto ostavlja prostor sumnji - osobito kad čuje komentare drugih djevojaka.

Je li riječ o nesporazumu, pritisku kamera ili pukotinama koje postaju sve vidljivije?

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026
