Jedna djevojka iskreno Karlu: 'Pred kamerama si druga osoba. Kao da vodim poslovni sastanak'

Jedna od djevojaka otvoreno mu zamjera ponašanje pred kamerama: "Kad se upale kamere, imam osjećaj kao da vodim poslovni sastanak s tobom. Nisam navikla na to."
Tvrdi da se njegova energija mijenja čim snimanje krene i da tada nestaje opuštena verzija njega koju ona ponekad vidi izvan reflektora. Zbog toga se osjeća nesigurno, pa čak i kao da ispada naivna pred gledateljima.
U iskrenom trenutku priznaje: "Vjerujem ti devedeset posto."
Ali onih deset posto ostavlja prostor sumnji - osobito kad čuje komentare drugih djevojaka.
Je li riječ o nesporazumu, pritisku kamera ili pukotinama koje postaju sve vidljivije?
