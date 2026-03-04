Jedna djevojka napustila 'Gospodina Savršenog' u suzama! 'Niste mi dali šansu da me bolje upoznate'

Nakon što je ostala bez ruže, jedna od djevojaka napustila je vilu, a suze su tekle dok je objašnjavala svoju situaciju. Iako je očekivala ovakav ishod, nije bilo lako reći zbogom. "Odlazim odavde, tužna, ali i sretna. Vjerujem da me moj Gospodin Savršeni čeka vani i da ću biti sretna, bilo da me čeka ili ne", izjavila je djevojka, koja nije skrivila emocije na rastanku.

Prije nego što je otišla, izrazila je svoje razočaranje zbog toga što nije imala priliku da je bolje upoznaju: "Momci, mislim da mi niste dali šansu da me bolje upoznate", poručila je, zagrlivši obojicu na oproštaju.