Gospodin Savršeni

Jedna djevojka napustila 'Gospodina Savršenog' u suzama! 'Niste mi dali šansu da me bolje upoznate'

Na završetku ceremonije ruža, došlo je do emotivnog trenutka koji je iznenadio sve prisutne

04.03.2026 07:00

Nakon što je ostala bez ruže, jedna od djevojaka napustila je vilu, a suze su tekle dok je objašnjavala svoju situaciju. Iako je očekivala ovakav ishod, nije bilo lako reći zbogom. "Odlazim odavde, tužna, ali i sretna. Vjerujem da me moj Gospodin Savršeni čeka vani i da ću biti sretna, bilo da me čeka ili ne", izjavila je djevojka, koja nije skrivila emocije na rastanku.

Prije nego što je otišla, izrazila je svoje razočaranje zbog toga što nije imala priliku da je bolje upoznaju: "Momci, mislim da mi niste dali šansu da me bolje upoznate", poručila je, zagrlivši obojicu na oproštaju.

Karlo je, iznenađen njezinim odlaskom, priznao: "Definitivno mi je žao što ona odlazi, ali ona nije djevojka s kojom mogu stvoriti nešto više od prijateljstva."

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

