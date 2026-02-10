Jedna djevojka nije mogla sakriti emocije: 'Ovaj je spoj bio kao napravljen za mene'

Smijeh, spontanost i neočekivani trenuci obilježavaju vrijeme provedeno nasamo, a jedna kandidatkinja jasno daje do znanja da je upravo takvo iskustvo dugo priželjkivala. "Ovaj je spoj bio kao napravljen za mene. Bio je tako romantičan i kreativan i nešto što sam baš priželjkivala", poručuje, ne skrivajući oduševljenje.
Tijekom razgovora otvara i ono što joj je u odnosu najvažnije, naglašavajući koliko cijeni emotivnu bliskost i iskrenost. "Tražim osobu koja može pokazati svoje osjećaje, koja će me poljubiti i zagrliti zato što sam i ja takva. To mi najvažnije", iskreno priznaje.
Je li ovaj spoj korak bliže onome što Savršeni traži i kako će se njezino oduševljenje odraziti na daljnji tijek njihovog odnosa, ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog'.
Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.