Jedna djevojka nije mogla sakriti emocije: 'Ovaj je spoj bio kao napravljen za mene'

Smijeh, spontanost i neočekivani trenuci obilježavaju vrijeme provedeno nasamo, a jedna kandidatkinja jasno daje do znanja da je upravo takvo iskustvo dugo priželjkivala. "Ovaj je spoj bio kao napravljen za mene. Bio je tako romantičan i kreativan i nešto što sam baš priželjkivala", poručuje, ne skrivajući oduševljenje.

Tijekom razgovora otvara i ono što joj je u odnosu najvažnije, naglašavajući koliko cijeni emotivnu bliskost i iskrenost. "Tražim osobu koja može pokazati svoje osjećaje, koja će me poljubiti i zagrliti zato što sam i ja takva. To mi najvažnije", iskreno priznaje.