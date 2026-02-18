Jedna djevojka odustaje od Karla i okreće se - Petru: 'Shvatila je da nema nikakve šanse kod njega'

Posebnu pozornost u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog' privukla je djevojka iz Karlova tima koja tamo nije previše došla do izražaja. Ostale kandidatkinje komentirale su kako je procijenila da kod Karla nema prevelike šanse te da svoje adute sada mora usmjeriti negdje drugdje, a primijetile su i da vrlo svjesno to koristi kako bi privukla i Petrovu pažnju.

"Čini mi se da zna što radi. Iako je mlada, djeluje mi kao da ima svoju taktiku", rekla je Antonela.

"Mislim da je shvatila da nema prevelike šanse kod Karla i zato je krenula prema Petru. Rekla je da je ponijela svoje najbolje kombinacije, ali dobro. Neka cura igra s kartama koje ima", dodala je Matea.

