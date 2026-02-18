Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Jedna djevojka odustaje od Karla i okreće se - Petru: 'Shvatila je da nema nikakve šanse kod njega'

Zabava uz bazen bila je idealna prilika za promatranje novih odnosa i taktika u 'Gospodinu Savršenog'

RTL.hr
18.02.2026 11:39

Posebnu pozornost u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog' privukla je djevojka iz Karlova tima koja tamo nije previše došla do izražaja. Ostale kandidatkinje komentirale su kako je procijenila da kod Karla nema prevelike šanse te da svoje adute sada mora usmjeriti negdje drugdje, a primijetile su i da vrlo svjesno to koristi kako bi privukla i Petrovu pažnju.

Nuša i Lara, Gospodin Savršeni
Nuša i Lara, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Čini mi se da zna što radi. Iako je mlada, djeluje mi kao da ima svoju taktiku", rekla je Antonela.

"Mislim da je shvatila da nema prevelike šanse kod Karla i zato je krenula prema Petru. Rekla je da je ponijela svoje najbolje kombinacije, ali dobro. Neka cura igra s kartama koje ima", dodala je Matea.

Je li to djevojka zaista i napravila, ne propustite doznati odmah na platformi Voyo ili od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

nuša gospodin savršeni gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Tko je Iana iz 'Gospodina Savršenog'? Karlo ju je očarao, a djecu želi do 25. godine

Znate li tko je slatkica s fotografije? U 'Gospodinu Savršenom' još čeka onaj pravi klik

Nove simpatije na vidiku? Djevojke na najvećem testu dosad: 'Sviđa mi se što smo dobile ovu priliku'

Eksplodirale tenzije u vili 'Gospodina Savršenog': 'Njima zloba iz očiju viri. Ovo ja u životu nisam vidjela'

U vili se bude nove simpatije! Jedna djevojka okreće ploču: 'S njim imam više konekcije'

Velika promjena šokirat će gledatelje 'Gospodina Savršenog'! 'Mislim da smo sve ovo jedva dočekale'