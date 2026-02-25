Emisije
Gospodin Savršeni

Jedna djevojka odustaje od Petra i okreće se Karlu! 'Spremna sam se boriti za tebe'

Atmosfera u vili sve je napetija, a jedna kandidatkinja nalazi se na ozbiljnoj emocionalnoj prekretnici. Iako se dosad činilo da joj je fokus na Petru razgovor s Karlom otvara potpuno novu dimenziju

RTL.hr
25.02.2026 08:00

Djevojka ne skriva da od početka gleda Karla i smatra da je važno biti potpuno otvorena. Uz to, analizira i njegovu osobnost te spominje "Playboy energiju, ali na dobar način", objašnjavajući kako u njemu vidi spoj privlačnosti, opuštenosti i samopouzdanja.

No, situacija se dodatno komplicira kada stiže izravno pitanje – je li spremna boriti se samo za Karla? "Spremna sam. Mislim da on zna otpočetka da mi se sviđa tako da možda i nije iznenadilo to što to mislim. Ali mislim da ga je iznenadilo to što sam to rekla", kazala je djevojka.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Koja djevojka mijenja smjer?

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

