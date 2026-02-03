Jedna djevojka ostavila Gospodina Savršenog bez teksta: 'Jako je atraktivna'

U vili Gospodina Savršenog započinju prvi spojevi jedan na jedan, a emocije i očekivanja rastu. Jedna djevojaka već na prvom spoju privlači pažnju Savršenog i ostavlja snažan dojam. "Vidi se da je birala kupaći u nadi da će ovaj spoj prijeći u nešto više", komentira Savršeni.

Ni kandidatkinja ne skriva samopouzdanje. "Odabrala sam najljepši kupaći koji sam imala", priznaje otvoreno.