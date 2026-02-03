Emisije
Gospodin Savršeni

Jedna djevojka ostavila Gospodina Savršenog bez teksta: 'Jako je atraktivna'

Nova epizoda 'Gospodina Savršenog' donosi prve spojeve nasamo

03.02.2026 07:00

U vili Gospodina Savršenog započinju prvi spojevi jedan na jedan, a emocije i očekivanja rastu. Jedna djevojaka već na prvom spoju privlači pažnju Savršenog i ostavlja snažan dojam. "Vidi se da je birala kupaći u nadi da će ovaj spoj prijeći u nešto više", komentira Savršeni.

Ni kandidatkinja ne skriva samopouzdanje. "Odabrala sam najljepši kupaći koji sam imala", priznaje otvoreno.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Savršeni ne ostaje ravnodušan. "Jako joj lijepo stoji kupaći i jako je atraktivna cura", dodaje.

Hoće li se iskre s prvih spojeva pretvoriti u nešto više, ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog'.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026
