Jedna djevojka ostavila Gospodina Savršenog bez teksta: 'Jako je atraktivna'

U vili Gospodina Savršenog započinju prvi spojevi jedan na jedan, a emocije i očekivanja rastu. Jedna djevojaka već na prvom spoju privlači pažnju Savršenog i ostavlja snažan dojam. "Vidi se da je birala kupaći u nadi da će ovaj spoj prijeći u nešto više", komentira Savršeni.
Ni kandidatkinja ne skriva samopouzdanje. "Odabrala sam najljepši kupaći koji sam imala", priznaje otvoreno.
Savršeni ne ostaje ravnodušan. "Jako joj lijepo stoji kupaći i jako je atraktivna cura", dodaje.
Hoće li se iskre s prvih spojeva pretvoriti u nešto više, ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog'.
Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.