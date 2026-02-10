Jedna djevojka pod povećalom! 'Njoj treba stariji dečko koji će joj napraviti puno djece'

Kandidatkinja ne skriva zadovoljstvo nakon vremena provedenog sa Savršenim te daje do znanja da se među njima dogodilo nešto posebno.

"Meni je bilo lijepo na spoju s njim, imamo jako puno sličnosti", poručuje, no kada ostale djevojke pokušavaju doznati o čemu je riječ, ona se odlučuje povući i zadržati detalje za sebe. Ne želim nikome reći da se ne proširi sve", dodaje, što dodatno potiče znatiželju i šuškanja u vili.