Gospodin Savršeni

Jedna djevojka pod povećalom! 'Njoj treba stariji dečko koji će joj napraviti puno djece'

Jedna situacija u vili 'Gospodina Savršenog' postaje glavna tema među djevojkama i izaziva niz komentara

RTL.hr
10.02.2026 09:00

Kandidatkinja ne skriva zadovoljstvo nakon vremena provedenog sa Savršenim te daje do znanja da se među njima dogodilo nešto posebno.

"Meni je bilo lijepo na spoju s njim, imamo jako puno sličnosti", poručuje, no kada ostale djevojke pokušavaju doznati o čemu je riječ, ona se odlučuje povući i zadržati detalje za sebe. Ne želim nikome reći da se ne proširi sve", dodaje, što dodatno potiče znatiželju i šuškanja u vili.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

No, takav stav ne prolazi nezapaženo. Druga kandidatkinja odlučuje otvoreno komentirati cijelu situaciju i iznosi svoje viđenje njihovog odnosa. "Ona želi nekog starijeg dečka koji će joj napraviti puno djece i brinuti se za nju i tu djecu. Mislim da će ona to nakon ovog showa vani i pronaći jer je lijepa i slatka cura, ali to nije Savršeni nikako", poručuje bez zadrške.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026
