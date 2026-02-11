Jedna djevojka se iznervirala na cocktail-partyju, druga poručuje: 'Ne priliči joj to'

Jedna od djevojaka u showu 'Gospodin Savršeni' otvoreno pokazuje frustraciju i ne skriva da joj cijela situacija ide na živce. "Nisam ljuta, ali me nervira sve ovo, iskreno. Neću se ja njemu nabacivati, neka se nabacuje on meni. Meni treba da mi Savršeni da ružu jer mislim da sam zaslužila nakon ovolikog stresa, a drugo da me pozove na solo spoj", govori vidno iznervirana i neraspoložena.

Njezina reakcija ne prolazi nezapaženo ni kod ostalih kandidatkinja. "Druga djevojka komentira kako joj takvo ponašanje nije jasno. Ja ne znam zbog čega je ona tako ljubomorna. Ne znam je li tako pred kamerama ili je to stvarno tako. To mi nije nešto što bi netko radio da je zaljubljen. Iskreno, ne znam što bih rekla na to, osim da sam šokirana njezinim ponašanjem. Ne priliči joj to", poručuje.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.