Jedna djevojka se zaljubila i u Petra i u Karla? 'Nemam riječi, doslovno sam u šoku'

19.02.2026 08:00

Jedna djevojka, nakon mjesec dana provedenih u upoznavanju Petra, iznenada se našla u središtu ljubavne drame kad je shvatila da ima povezanost i s Karlom. Taj susret s Karlom potpuno joj je pomrsio planove i doveo je u stanje slatke zbunjenosti, rastrganu između dva Gospodina Savršena.

Iako se činilo da se između nje i Petra razvija stabilna priča, samo jedan dan s Karlom doveo je do "ugodnog prijelaza", kako je priznala, unoseći nemir u njezino srce. S obojicom, ona vidi posebnosti koje je teško usporediti, no pitanje koje ostale djevojke nameću je: je li zaljubljena u obojicu?

Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Dok ona pokušava shvatiti svoje osjećaje, ostale djevojke u vili nisu sigurne u njezinu iskrenost. "Meni nije jasno kako se netko može zaljubiti u dva muškarca", komentira jedna od njih, ostavljajući gledatelje u neizvjesnosti.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

