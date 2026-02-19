Jedna djevojka strahuje od odlaska iz 'Gospodina Savršenog': 'Imam zid prema Petru, ne vidim budućnost s njim'

Atmosfera u vili popularnog showa 'Gospodin Savršeni' sve je napetija, a borba za srce neženja donosi nove emocionalne izazove. Dok se neke djevojke trude svim silama osvojiti naklonost i ružu, jedna djevojka se našla pred zidom sumnji i preispitivanja. U iskrenom razgovoru s Antonelom otkrila je kako se osjeća nesigurno i udaljeno od Gospodina Savršenog te da njezino srce možda pripada drugdje.

Čini se kako je jedan naizgled bezazlen komentar pokrenuo lavinu nesigurnosti kod kandidatkinje. Petar joj je, kako kaže, napomenuo da voli zabavne djevojke, dok je nju doživio kao ozbiljnu. Ta ju je opaska natjerala da preispita svoje šanse i stvori emocionalnu barijeru koju joj je sada teško srušiti.ž

"Imam ja neki zid prema Petru jer ne vidim neku svoju ni potencijalnu budućnost s njim, pa mi je teško mu se otvoriti", povjerila se, priznajući kako se nada da će tijekom dana ipak dobiti priliku pokazati i svoju opušteniju stranu. Ipak, njezine sumnje su duboke i tiču se same svrhe njezinog boravka u showu. Razočarano je istaknula kako u Petrovom timu ne pronalazi ono po što je došla. "Ovdje u Petrovom timu uopće ne osjećam ono zbog čega sam došla u ovaj show, a to je ljubav ili neki potencijal za ljubav", izjavila je, jasno dajući do znanja da je njezina potraga za romantikom zapela.

U razgovoru se dotaknula i pritiska koji donosi ceremonija ruža. Matea smatra kako je besmisleno boriti se za naklonost samo kako bi se osigurao ostanak u showu. "Mislim da je glupo sada trčati za tim dečkom samo kao da mi da ružu", rekla je, a s njom se složila i Antonela.

Upravo joj je Antonela dala savjet koji bi mogao promijeniti tijek događaja. Sugerirala joj je da se prestane povlačiti i da se više druži s ostalim djevojkama kako bi pokazala tko je zapravo. "Onda se vidi da nisi tako ozbiljna i da si jako zabavna", poručila joj je, izražavajući mišljenje da se možda previše zatvorila i nije Petru dala priliku da ju upozna, čak ni na prijateljskoj razini.