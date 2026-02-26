Jedna djevojka u 'Gospodinu Savršenom' svojim stavom naljutila mnoge: 'Ona točno nije normalna'

Od samog ulaska, njezine su riječi i ponašanje naljutili mnoge djevojke. Njezin stav prema cijeloj situaciji postao je jasniji kad je izjavila da joj je "svejedno hoće li ostati ili otići doma". "Ja bih rekla da me večeras uopće ne bi povrijedilo da odem kući i možda bih čak i bila sretna da idem", izjavila je, što je izazvalo reakcije među djevojkama.

Neke djevojke nisu mogle ne komentirati situaciju. "Ja sam te pitala bi li voljela danas ispasti i ti si rekla da." Druge djevojke su je savjetovale da možda bolje ostane i da vidi ima li prilike za neku konekciju, dok su neke bile jako kritične prema njoj: "Ona točno nije normalna. Sebično je da nije došla otvorenog srca i da ovdje nekome zauzima mjesto."

