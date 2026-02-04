Jedna kandidatkinja ostala bez ruže! 'Iskreno, iznenadila sam se što je nisam dobila'

Tijekom njihova razgovora atmosfera djeluje ugodno i opušteno, a kandidatkinja se odlučuje otvoriti i podijeliti dijelove svoje prošlosti. Iskreno mu priznaje da joj se sviđa i da osjeća povezanost s njegovom energijom. "Ja se vrlo lako unervozim i često težim savršenstvu. On ima jako snažnu auru i uz njega mi je lakše disati", govori.

Ipak, unatoč pozitivnom dojmu i otvorenom razgovoru, na kraju večeri ruža izostaje. Odluka Gospodina Savršenog dolazi neočekivano, a kandidatkinja priznaje da ju je takav ishod iznenadio. "Nisam tužna, ali ne mogu reći da me nije iznenadilo. To je njegova odluka i ja je poštujem", poručuje.

