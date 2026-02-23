Emisije
Gospodin Savršeni

Jedna kandidatkinja promijenila mišljenje o Karlu: 'Imala sam predrasude prema njemu, osudila sam ga kao nekog ženskaroša'

U novoj epizodi 'Gospodina Savršenog' atmosfera je napeta, a spojevi s Petrom i Karlom otvaraju vrata neočekivanim preokretima

RTL.hr
23.02.2026 16:00

Iako su mnoge djevojke u početku imale unaprijed stvorenu sliku o Karlu, jedna kandidatkinja bila je iznenađena kada je na vlastito iznenađenje otkrila njegovu nježnu stranu.

"Imala sam velike predrasude prema Karlu, odmah sam ga osudila kao nekog ženskaroša, nedostojnog moje pažnje. No, čim smo ostali nasamo, u prvih dvadeset sekundi pokazao je da je brižan. To me fasciniralo", priznala je, dodajući kako joj je sada žao što ga nije upoznala ranije.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Hoće li ovaj neočekivani obrat promijeniti njezin put u 'Gospodinu Savršenom'?

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

karlo gospodin savršeni gospodin savršeni 2026
