Jedna od najljepših navijačica stigla u Toronto: Helena iz 'Gospodina Savršenog' bodri Hrvatsku protiv Paname

Dok se hrvatska reprezentacija priprema za novi izazov na Svjetskom prvenstvu, među navijačima koji su krenuli preko Atlantika našla se i Helena iz 'Gospodina Savršenog' . Atraktivna plavuša otkrila je na društvenim mrežama da je stigla u Toronto, gdje će bodriti Vatrene u susretu protiv Paname.

Helena je tako na Instagram profilu podijelila fotografiju na kojoj pozira u majici s crveno bijelim kockicama.

Podsjetimo, Hrvatska reprezentacija uskoro igra protiv Paname, a finalistica 'Gospodina Savršenog' odlučila je utakmicu pratiti s mjesta događaja.