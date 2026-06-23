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Gospodin Savršeni

Jedna od najljepših navijačica stigla u Toronto: Helena iz 'Gospodina Savršenog' bodri Hrvatsku protiv Paname

Finalistica popularnog showa zaputila se u Toronto, a na put nije krenula sama - društvo joj pravi majka, s kojom će uživo pratiti nastup hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu

RTL.hr
23.06.2026 15:00

Dok se hrvatska reprezentacija priprema za novi izazov na Svjetskom prvenstvu, među navijačima koji su krenuli preko Atlantika našla se i Helena iz 'Gospodina Savršenog'. Atraktivna plavuša otkrila je na društvenim mrežama da je stigla u Toronto, gdje će bodriti Vatrene u susretu protiv Paname.

Helena, Gospodin Savršeni
Helena, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Helena je tako na Instagram profilu podijelila fotografiju na kojoj pozira u majici s crveno bijelim kockicama.

Podsjetimo, Hrvatska reprezentacija uskoro igra protiv Paname, a finalistica 'Gospodina Savršenog' odlučila je utakmicu pratiti s mjesta događaja.

Helena, Gospodin Savršeni
Helena, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Inače, Helena je u posljednjoj sezoni 'Gospodina Savršenog' stigla do samog kraja, no Karlo Godec svoje je srce na kraju poklonio Kaji Casar.

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