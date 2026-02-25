Emisije
Gospodin Savršeni

Jednostavnost i elegancija u crnom! Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' izgleda kao holivudska diva

Jedna od zapaženijih kandidatkinja pete sezone emisije 'Gospodin Savršeni', Anastasia, ponovno je privukla pažnju

RTL.hr
25.02.2026 15:00

Na Instagramu je podijelila fotografije u elegantnoj crnoj večernjoj haljini uz jednostavan opis: "Love this dress." I čini se da nije jedina.

Fatalna crna i crveni tepih

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' pozira na stepenicama prekrivenima crvenim tepihom, u dugoj, pripijenoj crnoj haljini s tankim naramenicama i suptilnim reljefnim detaljima. Kosa podignuta u opuštenu punđu, minimalan nakit i crveni nokti, kombinacija koja odiše samopouzdanjem i dozom glamura.

Anastasia, Gospodin Savršeni
Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Samopouzdanje koje se vidi

Ako  je u showu gledamo kroz prizmu emocija, razgovora i odnosa s Petrom, sada pokazuje drugu stranu, onu modnu, sigurnu i potpuno svoju. Nema pretjerivanja, nema suvišnih riječi. Samo stav.

U komentarima su se brzo pojavile reakcije pratitelja, a komplimenti na račun izgleda i elegancije nisu izostali.

Jedno je sigurno, bilo u vili 'Gospodina Savršenog' ili na crvenom tepihu, Anastasia zna kako ostaviti dojam. 

Show 'Gospodin Savršeni' pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Anastasiom

