Jednostavnost i elegancija u crnom! Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' izgleda kao holivudska diva

Na Instagramu je podijelila fotografije u elegantnoj crnoj večernjoj haljini uz jednostavan opis: "Love this dress." I čini se da nije jedina.

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' pozira na stepenicama prekrivenima crvenim tepihom, u dugoj, pripijenoj crnoj haljini s tankim naramenicama i suptilnim reljefnim detaljima. Kosa podignuta u opuštenu punđu, minimalan nakit i crveni nokti, kombinacija koja odiše samopouzdanjem i dozom glamura.

Ako je u showu gledamo kroz prizmu emocija, razgovora i odnosa s Petrom, sada pokazuje drugu stranu, onu modnu, sigurnu i potpuno svoju. Nema pretjerivanja, nema suvišnih riječi. Samo stav.

U komentarima su se brzo pojavile reakcije pratitelja, a komplimenti na račun izgleda i elegancije nisu izostali.

Jedno je sigurno, bilo u vili 'Gospodina Savršenog' ili na crvenom tepihu, Anastasia zna kako ostaviti dojam.

