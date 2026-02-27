Jednu djevojku u 'Gospodinu Savršenom' u potpunosti je opčinio Petar: Što će na to reći Karlo?

Petar je na cocktail-partyju u showu ' Gospodin Savršeni ' pozvao jednu djevojku iz bivšeg Karlovog tima na razgovor koja nije skrivala oduševljenje i simpatije prema njemu. "Mislim da je on pažljiviji i da ima puno više poštovanja nego Karlo", kazala je, koja je primijetila da je Petar uvijek pozdravi na svakoj ceremoniji dok Karlo ne. "Uvijek dođeš do mene i daješ mi do znanja da se ja tebi sviđam", kazala mu je.

"Bio si totalno iskren sa mnom i otvoren. Kad smo pričali jedan na jedan, ja sam zaboravila na kamere. Gledala sam samo tebe i pitanja su samo izlazila iz mene dok s Karlom ne", poručila je.

Petar nije skrivao osmijehe i to koliko mu je bilo drago te joj je na kraju razgovora dao ružu.

