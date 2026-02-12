Emisije
Gospodin Savršeni

Jelena G. bacila oko na Petra: 'Moram priznati da sam ga počela primjećivati. Možda bih bila kompatibilnija s njim'

Dok se borba za naklonost dvojice neženja zahuktava, iza kulisa romantičnih spojeva i cocktail-partyja odvija se prava strateška analiza

RTL.hr
12.02.2026 21:30

Djevojke u vili 'Gospodina Savršenog' ne prepuštaju ništa slučaju, a glavna tema njihovih razgovora postala je fizička kompozicija timova te preferencije Karla i Petra, što je potaknulo i prva šuškanja o mogućim "transferima".

Čini se kako su djevojke primijetile jasan uzorak, barem kada je riječ o timu koji je odabrao Karlo. U razgovorima unutar vile jasno se moglo čuti kako njegov tim odlikuje izražena homogenost. "Sve su djevojke u Karlovom timu, mahom sitnije bombastične", komentirala je Veselka, opisujući time fizički tip koji, prema njihovu mišljenju, Karlo preferira.

Jelena G., Gospodin Savršeni
Jelena G., Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Unutar te naizgled uniformirane skupine, jedno ime se ipak ističe kao iznimka. Jelena G., kako su primijetile druge djevojke, "jedina odudara od ostalih djevojaka u Karlovom timu". Njezina fizionomija, smatraju, ne uklapa se u potpunosti u kalup koji je Karlo postavio, zbog čega se postavlja pitanje pripada li ona uistinu tamo.

Za razliku od Karla, čije su preferencije djevojke navodno brzo "pročitale", Petar djeluje kao znatno veća nepoznanica. Njegov tim odlikuje raznolikost, što su djevojke protumačile kao njegovu otvorenost prema različitim tipovima žena. "Nekako mi Petar djeluje kao da više voli eksperimentirati od Karla, iskreno, u smislu da ima drugačije tipove žena", analizirale su.

Anketa
Mislite li da bi Jelena G. kompatibilnija s Petrom?

"Moram priznati da sam počela primjećivati Petra u prostoriji. Čula sam od djevojaka puno komentara u kući da bih možda bila kompatibilnija s njim", priznaje Jelena G.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Jelenom G.

