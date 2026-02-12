Jelena G. dobila divlju ružu, a Andrea ispala iz showa: 'Karlo nema ni ukusa ni stila'

icon-close

Taman kada su djevojke mislile da sve ovisi o Karlu i Petru, uvedeno je novo pravilo koje je moć odluke prebacilo u ruke samih natjecateljica, uzrokujući pomutnju, strateška glasanja i na kraju gorka razočaranja za dvije djevojke koje su napustile show. Nakon što su Karlo i Petar podijelili svoje ruže, četiri su djevojke ostale u neizvjesnosti: Andrea i Jelena G. iz Karlovog tima te Katarina i Ana iz Petrovog. Umjesto da njih dvoje donesu konačnu odluku, voditelj Marko Vargek je unio dvije "divlje ruže", po jednu za svaki tim, objašnjavajući da o sudbini preostalih djevojaka neće odlučivati Karlo i Petar, već njihove suparnice.

Pravila divlje ruže šokirala su sve prisutne. Naime, djevojke koje dobivaju divlju ružu u sljedećem ciklusu imaju pravo oduzeti spoj, pojedinačni ili grupni. Timovi su dobili samo minutu za dogovor, što je pokrenulo lavinu kalkulacija i brzinskih saveza.

Karlov tim spašava Jelenu, Andrea ogorčena

U Karlovom timu vodila se borba između Andree i Jelene. Rasprava je bila kratka, ali intenzivna. Tim je odlučio da Jelena dobije ružu.

Andrea nije skrivala svoje razočaranje, ne toliko odlukom Karla, koliko potezom djevojaka za koje je smatrala da su joj bliske. "Sigurna sam da sam ja bila bolja od Jelene i s Majom i s Mateom i s Antonelom. Međutim, one su gledale me kao prijetnju ili štogod. Ja to poštujem, ali što dalje od mene", izjavila je vidno povrijeđena. Prilikom oproštaja s Karlom, samo je kratko dobacila: "Ne znam što bih mu rekla, dečko nema ukusa ni stila." Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

