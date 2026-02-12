Emisije
Gospodin Savršeni

Jelena G. dobila divlju ružu, a Andrea ispala iz showa: 'Karlo nema ni ukusa ni stila'

U vili 'Gospodina Savršenog' napetost je dosegnula vrhunac tijekom ceremonije ruža koja je donijela neočekivani obrat

RTL.hr
12.02.2026 22:45

Taman kada su djevojke mislile da sve ovisi o Karlu i Petru, uvedeno je novo pravilo koje je moć odluke prebacilo u ruke samih natjecateljica, uzrokujući pomutnju, strateška glasanja i na kraju gorka razočaranja za dvije djevojke koje su napustile show.

Nakon što su Karlo i Petar podijelili svoje ruže, četiri su djevojke ostale u neizvjesnosti: Andrea i Jelena G. iz Karlovog tima te Katarina i Ana iz Petrovog. Umjesto da njih dvoje donesu konačnu odluku, voditelj Marko Vargek je unio dvije "divlje ruže", po jednu za svaki tim, objašnjavajući da o sudbini preostalih djevojaka neće odlučivati Karlo i Petar, već njihove suparnice.

Anketa
Jeste li očekivali da će Andrea ispasti?

Pravila divlje ruže šokirala su sve prisutne. Naime, djevojke koje dobivaju divlju ružu u sljedećem ciklusu imaju pravo oduzeti spoj, pojedinačni ili grupni. Timovi su dobili samo minutu za dogovor, što je pokrenulo lavinu kalkulacija i brzinskih saveza.

Karlov tim spašava Jelenu, Andrea ogorčena

U Karlovom timu vodila se borba između Andree i Jelene. Rasprava je bila kratka, ali intenzivna. Tim je odlučio da Jelena dobije ružu.

Andrea, Gospodin Savršeni
Andrea, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Andrea nije skrivala svoje razočaranje, ne toliko odlukom Karla, koliko potezom djevojaka za koje je smatrala da su joj bliske. "Sigurna sam da sam ja bila bolja od Jelene i s Majom i s Mateom i s Antonelom. Međutim, one su gledale me kao prijetnju ili štogod. Ja to poštujem, ali što dalje od mene", izjavila je vidno povrijeđena. Prilikom oproštaja s Karlom, samo je kratko dobacila: "Ne znam što bih mu rekla, dečko nema ukusa ni stila."

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Andreom

