Gospodin Savršeni

Jelena G. napustila 'Gospodin Savršeni'! 'Ja jednostavno nisam čovjek za tebe'

Napetost je dosegla vrhunac tijekom još jedne dramatične ceremonije ruža u vili 'Gospodina Savršenog'

RTL.hr
18.02.2026 22:35

Ceremonija ruža u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog' je započela uobičajenom nervozom, a djevojke su s nestrpljenjem iščekivale hoće li upravo njihovo ime biti prozvano. Nakon što je podijeljen veći dio ruža, pred Karlom je ostala teška odluka. Bez ruže su na kraju ostale Jelena G. i Iana.

Na kraju, njegova posljednja ruža otišla Iani. Obraćajući joj se, Karlo je objasnio svoju odluku. "Meni je bilo prekrasno jučer na našem spoju, lijepo smo se zabavili i družili, ali mislim da ja jednostavno nisam čovjek za tebe", rekao je.

Jelena G., Gospodin Savršeni
Jelena G., Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Jelena se dostojanstveno oprostila, zahvalivši na prilici i lijepom iskustvu te Karlu poželjela sreću u pronalasku prave djevojke za njega. "Jako mi je teško što je Jelena ispala, definitivno sam ostala bez jako dobre osobe u ovoj kući", komentirala je Anastasia u suzama.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

