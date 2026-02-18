Jelena G. napustila 'Gospodin Savršeni'! 'Ja jednostavno nisam čovjek za tebe'

Ceremonija ruža u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog' je započela uobičajenom nervozom, a djevojke su s nestrpljenjem iščekivale hoće li upravo njihovo ime biti prozvano. Nakon što je podijeljen veći dio ruža, pred Karlom je ostala teška odluka. Bez ruže su na kraju ostale Jelena G. i Iana.

Na kraju, njegova posljednja ruža otišla Iani. Obraćajući joj se, Karlo je objasnio svoju odluku. "Meni je bilo prekrasno jučer na našem spoju, lijepo smo se zabavili i družili, ali mislim da ja jednostavno nisam čovjek za tebe", rekao je.