Jelena G. za RTL.hr o odlasku iz 'Gospodina Savršenog' i djevojkama: 'Nisam zaslužila takav tretman. Teško mi je...'

Jelena G. napustila je petu sezonu 'Gospodina Savršenog', a za RTL.hr je otkrila svoje dojmove

Jelena G. napustila je show 'Gospodin Savršeni'. Karlo ju je izbacio, a ona se dostojno pozdravila zahvalivši muna prilici i lijepom iskustvu te poželjela sreću u pronalasku prave djevojke za njega. Za RTL.hr je otkrila je li razočarana te što kaže o djevojkama i njihovim komentarima u emisiji.

Kako si se osjećala kada je Karlo donio svoju odluku i predao posljednju ružu Iani?

Osjećala sam da sam ja trebala dobiti tu ružu.

Jesi li očekivala da ćeš ispasti?

Nisam očekivala da ću ispasti tu večer, zato što smo imali odličan spoj prije toga. Svakako se slažem s Karlovom odlukom da on nije pravi muškarac za mene.

icon-expand Jelena G., Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Što je točno kod Karla privuklo tvoju pažnju?

Prvo što mi je privuklo pažnju su njegova visina i osmijeh.

U jednom trenutku si rekla da si "bacila oko" i na Petra. Što ti je bilo privlačno kod njega i kako bi usporedila njega s Karlom?

Bacila sam oko zato što je vrlo markantan muškarac i ono što mi se posebno svidjelo kod njega su maniri i kavalirsko ponašanje.

Kako si se nosila s odnosima u kući?

Nosila sam se vrlo teško, zato što nisam zaslužila takav tretman. Posebno mi je teško sada kada sam gledala na TV-u i kada vidim što su sve djevojke pričale iza leđa. Ja ni prema jednoj osobi nisam bila neugodna, a čuje se i po mojim izjavama kakva sam.

icon-expand Karlo i Jelena G., Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Mnoge djevojke su ti zamjerile što si se priklonila Nuši i Anastasiji. Kako si doživjela te reakcije?

Žao mi je što je na njih to toliko utjecalo. Svatko ima pravo birati svoje društvo. Ja sam u njima prepoznala iskrenost, posebno u Anastasiji i drago mi je što sam održala taj odnos.

Tvoje ispadanje sigurno nije bilo lako, ali možeš li podijeliti koji su bili najljepši trenuci koje si provela u showu?