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Gospodin Savršeni

Jelena M. iz 'Gospodina Savršenog' javila se s putovanja: Objavila fotografiju u badiću iz mora i oduševila ljetnim izdanjem

Bivša kandidatkinja koja je u showu 'Gospodin Savršeni' ostala zapamćena po torbici koju gotovo nije ispuštala iz ruke sada je pratitelje povela na svoje ljetno putovanje

RTL.hr
14.07.2026 15:00

Jelenu M. gledatelji su upoznali u petoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', gdje se borila za srce Karla Godeca. Osim po mirnom karakteru, mnogi je pamte i po torbici koju je gotovo uvijek nosila sa sobom, a koja je tijekom showa postala njezin svojevrsni zaštitni znak.

Ovoga puta pratiteljima je pokazala sasvim drugačiju stranu svoje svakodnevice. Na društvenim mrežama podijelila je niz fotografija s ljetnog putovanja, iako nije otkrila gdje se točno odmara.

Ljetna razglednica s putovanja

Na objavljenim fotografijama može se vidjeti kako uživa u toplim danima, šetnjama slikovitim uličicama i opuštenoj atmosferi. Nije izostala ni fotografija ukusnih jela iz restorana, koja otkriva da je uz odmor pronašla vremena i za istraživanje lokalne gastronomije.

Ipak, najviše je pažnje privukla fotografija na kojoj izlazi iz mora u kupaćem kostimu. Nasmijana i vidno opuštena, pokazala je zavidnu figuru i još jednom potvrdila da maksimalno koristi ljetne dane.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Daleko od kamera uživa u životu

Nakon završetka 'Gospodina Savršenog' Jelena je ostala aktivna na društvenim mrežama, gdje povremeno dijeli trenutke iz privatnog života, putovanja i svakodnevice. Ovoga je puta pratitelje odlučila povesti na svoje ljetno putovanje, pokazavši djelić atmosfere kroz fotografije mora, hrane i bezbrižnih trenutaka.

Iako nije otkrila svoju destinaciju, jedno je jasno – bivša kandidatkinja RTL-ova showa uživa u ljetu punim plućima, a njezina mala razglednica s putovanja izazvala je brojne pozitivne reakcije pratitelja.

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