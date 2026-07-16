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Gospodin Savršeni

Jelena M. iz 'Gospodina Savršenog' uživa u ljetu: U badiću pokazala zanosnu figuru i preplanuli ten

Bivša kandidatkinja pete sezone 'Gospodina Savršenog' Jelena M., koja se u showu borila za Karlovo srce, ponovno je oduševila pratitelje na društvenim mrežama

RTL.hr
16.07.2026 08:00

Nakon što se nedavno javila s ljetovanja fotografijama mora, hrane i romantičnih uličica, sada je podijelila novu objavu koja je privukla posebnu pozornost.

Ljeto joj odlično pristaje

Na novoj fotografiji Jelena pozira u kupaćem kostimu, pokazujući zanosnu figuru, preplanuli ten i besprijekorno ljetno izdanje. Atraktivna plavuša osmijehom i opuštenim poziranjem još je jednom pokazala koliko uživa u ljetnim danima, a njezina objava brzo je prikupila brojne reakcije pratitelja.

Jelena nije otkrila točnu lokaciju na kojoj odmara, no jasno je da koristi svaki trenutak za opuštanje uz more i sunce.

Jelena M., Gospodin Savršeni
Jelena M., Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Publika je pamti iz 'Gospodina Savršenog'

Gledatelji su Jelenu upoznali u petoj sezoni Gospodina Savršenog', gdje se borila za Karlovu naklonost. Osim svojom vedrom osobnošću, ostala je zapamćena i po prepoznatljivom modnom stilu, a danas na društvenim mrežama redovito dijeli djeliće svoje svakodnevice, putovanja i ljetnih avantura.

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