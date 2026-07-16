Jelena M. iz 'Gospodina Savršenog' uživa u ljetu: U badiću pokazala zanosnu figuru i preplanuli ten

Nakon što se nedavno javila s ljetovanja fotografijama mora, hrane i romantičnih uličica, sada je podijelila novu objavu koja je privukla posebnu pozornost.

Na novoj fotografiji Jelena pozira u kupaćem kostimu, pokazujući zanosnu figuru, preplanuli ten i besprijekorno ljetno izdanje. Atraktivna plavuša osmijehom i opuštenim poziranjem još je jednom pokazala koliko uživa u ljetnim danima, a njezina objava brzo je prikupila brojne reakcije pratitelja.

Jelena nije otkrila točnu lokaciju na kojoj odmara, no jasno je da koristi svaki trenutak za opuštanje uz more i sunce.