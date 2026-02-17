Jelena M. podijelila prekrasne fotografije sa spoja s Petrom: 'Intimno i romantično - on zna moj stil'

Jelena M. je sada objavila fotografije s grupnog spoja, ali i spoja nasamo s Petrom na koji je bila pozvana. "Intimno i romantično - Petar zna moj stil", poručila je Jelena.
Petar joj je pripremio poseban ugođaj na plaži, uz pjenušac i kokice, na mekanim jastucima i uz svijeće, gdje su zajedno gledali film.
- FOTO: Instagram
Podsjetimo, Petar je na grupni spoj pozvao Tenu, Jelenu M. i Smiljanu, a dejt je dosegnuo vrhunac kada su djevojke dobile priliku plivati s konjima, a romantična atmosfera pretvorila je cijelo iskustvo u scenu iz bajke. Petar je kasnije odlučio nastaviti druženje s Jelenom. "Ovaj cijeli spoj mi je predivan. Doslovno, nešto o čemu bih sanjala kao curica kad bih vidjela u filmu, a sad sam to stvarno doživjela", kazala je Jelena koja je Petru priznala da osjeća privlačnost prema njemu.
Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.