Gospodin Savršeni

Jelena M. podijelila prekrasne fotografije sa spoja s Petrom: 'Intimno i romantično - on zna moj stil'

Petar je odlučio podići ljestvicu i za Jelenu M., Tenu i Smiljanu prirediti iznenađenje koje se ne zaboravlja. Dočekao ih je na plaži s dva prekrasna konja, stvarajući prizor koji je djevojke ostavio bez daha

17.02.2026 10:49

Jelena M. je sada objavila fotografije s grupnog spoja, ali i spoja nasamo s Petrom na koji je bila pozvana. "Intimno i romantično - Petar zna moj stil", poručila je Jelena.

Petar joj je pripremio poseban ugođaj na plaži, uz pjenušac i kokice, na mekanim jastucima i uz svijeće, gdje su zajedno gledali film.

Podsjetimo, Petar je na grupni spoj pozvao Tenu, Jelenu M. i Smiljanu, a dejt je dosegnuo vrhunac kada su djevojke dobile priliku plivati s konjima, a romantična atmosfera pretvorila je cijelo iskustvo u scenu iz bajke. Petar je kasnije odlučio nastaviti druženje s Jelenom. "Ovaj cijeli spoj mi je predivan. Doslovno, nešto o čemu bih sanjala kao curica kad bih vidjela u filmu, a sad sam to stvarno doživjela", kazala je Jelena koja je Petru priznala da osjeća privlačnost prema njemu.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

