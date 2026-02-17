Jelena M. podijelila prekrasne fotografije sa spoja s Petrom: 'Intimno i romantično - on zna moj stil'

Jelena M. je sada objavila fotografije s grupnog spoja, ali i spoja nasamo s Petrom na koji je bila pozvana. "Intimno i romantično - Petar zna moj stil", poručila je Jelena.

Petar joj je pripremio poseban ugođaj na plaži, uz pjenušac i kokice, na mekanim jastucima i uz svijeće, gdje su zajedno gledali film.