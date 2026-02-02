Jelena M. poklonila Petru poseban poklon: 'Ovo je rakija iz slavonskih svatova da znaš kakvu ćeš praviti za naše'

Jelena M. dočekala je Petra pred slikarskim platnom, a odmah je pokazala oduševljenje. "Nisam stvarno mislila da će izgledati kao savršeni muškarac, oduševljena sam", izjavila je Jelena M., koja se činila potpuno očarana.

Ni Petar nije mogao sakriti da je bio impresioniran Jelenom, a pohvalio je i njezin umjetnički karakter: "Sviđa mi se taj njezin umjetnički karakter", rekao je. Iako se i sam okušao u slikanju, bio je manje uspješan od Jelene, što ih je oboje nasmijalo.