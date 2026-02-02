Emisije
Gospodin Savršeni

Jelena M. poklonila Petru poseban poklon: 'Ovo je rakija iz slavonskih svatova da znaš kakvu ćeš praviti za naše'

Prvi brzi spoj za 'Gospodina Savršenog' Petra bio je više nego ugodan

02.02.2026 21:50

Jelena M. dočekala je Petra pred slikarskim platnom, a odmah je pokazala oduševljenje. "Nisam stvarno mislila da će izgledati kao savršeni muškarac, oduševljena sam", izjavila je Jelena M., koja se činila potpuno očarana.

Ni Petar nije mogao sakriti da je bio impresioniran Jelenom, a pohvalio je i njezin umjetnički karakter: "Sviđa mi se taj njezin umjetnički karakter", rekao je. Iako se i sam okušao u slikanju, bio je manje uspješan od Jelene, što ih je oboje nasmijalo.

Jelena M. i Petar, Gospodin Savršeni
Jelena M. i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Cijelo vrijeme sam se smijala, a to mi je jedan od glavnih kriterija kod frajera", priznala je Jelena M. Jelena je zatim odlučila Petru pokloniti poseban dar. "Ovo ti je jedna prava slavonska rakija iz pravih slavonskih svatova da znaš kakvu ćeš praviti za naše svatove", poručila je, ostavljajući Petra u još većem iznenađenju koji joj je zatim poklonio ružu za prolaz dalje.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

