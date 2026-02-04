Jelena M. testirala Petra pitanjem o mačkama: 'Ja sam uvjerenja da muškarac koji mrzi mačke mrzi i žene'

Tijekom spoja u idiličnom okruženju vinarije, Jelena je Petru postavila, kako je sama naglasila, "jako ozbiljno pitanje". Zanimalo ju je što misli o mačkama, a iza naizgled jednostavnog upita krila se čitava filozofija. "Ja sam uvjerenja da muškarac koji mrzi mačke mrzi i žene", objasnila je Jelena, dajući do znanja da je njegov odgovor ključan za njezin prvi dojam. Petar je odgovorio diplomatski, rekavši kako voli mačke jer su umiljate, ali da ipak, iskreno govoreći, preferira pse. Iako nije bila potpuno oduševljena, Jeleni je bilo najvažnije da ne osjeća mržnju prema njima, pa je njegov odgovor ocijenila kao "dovoljno dobar" da prođe test.

Prvi spojevi u novoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' donijeli su više od uobičajenih romantičnih trenutaka. Petar se našao pred neočekivanim izazovima jer su djevojke odlučile preskočiti površne teme i odmah zaroniti u pitanja koja, prema njihovom mišljenju, otkrivaju pravi karakter muškarca. Umjesto razgovora o hobijima, u centru pažnje našao se test osobnosti temeljen na odnosu prema životinjama, s posebnim naglaskom na mačke.

Razgovor se ubrzo proširio i na druge teme. Njegov život posljednje dvije godine odvija se u Dubaiju, što je Jelena odmah protumačila kao potencijalnu prepreku za ozbiljnu vezu. S druge strane, Monika se također deklarirala kao "animal person", ističući da bi, zbog potrebe za velikom količinom ljubavi, radije izabrala psa. Njezin život na Majorci, kao i Petrov u Dubaiju, nameće pitanje kako bi se ljubav prema životinjama, ali i veza na daljinu, uklopila u njihove dinamične živote. Monika ga je upitala je li odlučio da definitivno ostaje živjeti u Dubaiju. "Nema pravila, za sad da ali nema pravila", poručio je.

Petar je podijelio svoje razočaranje iz prošle veze, koja je trajala gotovo dvije godine. Iako je bio spreman truditi se, problem je nastao kada njegova tadašnja partnerica nije pokazivala jednaku predanost. "Jako je teško. Ja odem u drugu zemlju, a ona ne može doći u drugi grad. To ne ide", iskreno je priznao, ističući kako je nedostatak truda s druge strane na kraju presudio vezi. Naglasio je koliko mu je važna fizička prisutnost partnerice. "Meni treba osoba pored mene, fali ti taj dodir, fali ti bliskost, fali ti vrijeme koje provedete zajedno. Nije tako lako", zaključio je.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.