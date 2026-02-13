Jesu li one najbolje prijateljice iz vile? Maša emotivno o Mariji: 'Moja srodna duša'

Maša Bumbić, jedna od najzapaženijih natjecateljica nove sezone popularnog reality showa "Gospodin Savršeni", iznenadila je svoje pratitelje na Instagramu dirljivom objavom posvećenom bliskoj prijateljici. Iako je publika navikla pratiti njezinu borbu za srce neženje pred kamerama RTL-a, dvadesetčetverogodišnja Banjalučanka pokazala je svoju nježniju stranu i otkrila tko joj je najveća podrška od kandidatkinja.
Moja srodna duša
Na fotografiji objavljenoj na svom Instagram profilu, Maša pozira u elegantnom večernjem izdanju. Odjevena u glamuroznu ljubičastu haljinu s naglašenim ramenima ukrašenim perjem, izgleda zanosno dok stoji uz svoju prijateljicu Mariju, također kandidatkinju iz showa.
"Moja srodna duša", započela je Maša, dodavši i izravnu poruku prijateljici: "Volim te". Svoju misao zaključila je rečenicom koja govori o dubini njihovog odnosa: "Ponekad se prijatelji pretvore u obitelj za koju nismo znali da nam je potrebna".
