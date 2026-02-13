Jesu li one najbolje prijateljice iz vile? Maša emotivno o Mariji: 'Moja srodna duša'

Maša Bumbić, jedna od najzapaženijih natjecateljica nove sezone popularnog reality showa "Gospodin Savršeni" , iznenadila je svoje pratitelje na Instagramu dirljivom objavom posvećenom bliskoj prijateljici. Iako je publika navikla pratiti njezinu borbu za srce neženje pred kamerama RTL-a, dvadesetčetverogodišnja Banjalučanka pokazala je svoju nježniju stranu i otkrila tko joj je najveća podrška od kandidatkinja.

Na fotografiji objavljenoj na svom Instagram profilu, Maša pozira u elegantnom večernjem izdanju. Odjevena u glamuroznu ljubičastu haljinu s naglašenim ramenima ukrašenim perjem, izgleda zanosno dok stoji uz svoju prijateljicu Mariju, također kandidatkinju iz showa.

"Moja srodna duša", započela je Maša, dodavši i izravnu poruku prijateljici: "Volim te". Svoju misao zaključila je rečenicom koja govori o dubini njihovog odnosa: "Ponekad se prijatelji pretvore u obitelj za koju nismo znali da nam je potrebna".

