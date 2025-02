Jesu li se poljubili? Maida i Miloš sve teže odolijevaju jedno drugome: 'Ima dodira pod vodom...'

U novoj epizodi 'Gospodina Savršenog' Miloš je nakon grupnog spoja odlučio povesti Maidu na spoj nasamo u wellness. Tamo su njih dvoje uživali na masaži, a potom u zajedničkim trenucima na bazenu.

''To plivanje u bazenu je bio pun pogodak – taj spa i wellness'', komentirao je Miloš i otkrio više. ''Naravno da ima dodira pod vodom, moramo iskoristiti to vrijeme koje imamo'', priznao je Miloš koji je Maidu u bazenu gledao zaljubljenim pogledom. ''Zašto me tako gledaš?'', upitala je Maida, a on je odgovorio da je razlog tome njezina ljepota.