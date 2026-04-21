Kaja blista nakon 'Gospodina Savršenog', ali počeci u Zagrebu nisu bili lagani: 'Zadnja dva dana sam plakala'

Peta sezona showa "Gospodin Savršeni" završila je, no za pobjednicu Kaju Casar i rukometaša Karla Godeca prava je priča tek počela. Slovenka koja je osvojila njegovo srce dokazala je da ljubav iz realityja može opstati i kad se kamere ugase, a par svoju sreću više ne skriva. Nakon velike životne promjene i preseljenja u Zagreb, svoju su idilu nedavno potražili na jadranskoj obali.
Iz sunčanih Tenerifa u zajednički život u Zagrebu
Odluka da napusti život koji je godinama gradila na Tenerifima kao instruktorica surfanja za Kaju nije bila laka. "Bilo mi je teško otići, zadnja dva dana sam malo i plakala jer sam tamo provela gotovo četiri godine, stekla prijatelje i stvorila svoj život", priznala je. Ipak, znala je da to čini zbog ljubavi. "Znala sam kamo idem i zašto, zato sam bila iskreno sretna."
Nakon što su 218 dana morali skrivati svoju vezu, Kaja i Karlo napokon su mogli započeti zajedničko poglavlje u Zagrebu, daleko od pritiska javnosti.
Novi član obitelji i idiličan bijeg na more
Njihovu zagrebačku svakodnevicu dodatno je uljepšao i novi član obitelji - psić Mile, kojeg je Karlo poklonio Kaji za rođendan. A da im zajednički život godi, potvrđuju i njihove društvene mrežame. Nedavno je Kaja objavila video s njihovog "idiličnog vikend bijega na jadransku obalu".
"Bijeg za vikend s mojim dečkima", napisala je uz snimke na kojima se vidi kako par uživa na kamenoj rivi uz more sa svojim psom. Tijekom boravka u Zadru sreli su i glazbenika Mladena Grdovića, koji se njihovim susretom pohvalio na društvenim mrežama.
Pobjeda iskrenosti i ustrajnosti
Kaja je od samog početka showa bila iskrena i nije skrivala svoje osjećaje. "Uvijek sam govorila djevojkama da mi je teško kad druga ide na spoj s njim. To nisam nikad skrivala", rekla je. Upravo je ta autentičnost, čini se, osvojila Karla, koji je priznao da se zaljubio i da je Kaja od početka bila njegova favoritkinja.
A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.