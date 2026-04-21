Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Kaja blista nakon 'Gospodina Savršenog', ali počeci u Zagrebu nisu bili lagani: 'Zadnja dva dana sam plakala'

Kaja je nakon 'Gospodina Savršenog' prelomila i otada živi u Zagrebu

RTL.hr
21.04.2026 09:36

Peta sezona showa "Gospodin Savršeni" završila je, no za pobjednicu Kaju Casar i rukometaša Karla Godeca prava je priča tek počela. Slovenka koja je osvojila njegovo srce dokazala je da ljubav iz realityja može opstati i kad se kamere ugase, a par svoju sreću više ne skriva. Nakon velike životne promjene i preseljenja u Zagreb, svoju su idilu nedavno potražili na jadranskoj obali.

Iz sunčanih Tenerifa u zajednički život u Zagrebu

Odluka da napusti život koji je godinama gradila na Tenerifima kao instruktorica surfanja za Kaju nije bila laka. "Bilo mi je teško otići, zadnja dva dana sam malo i plakala jer sam tamo provela gotovo četiri godine, stekla prijatelje i stvorila svoj život", priznala je. Ipak, znala je da to čini zbog ljubavi. "Znala sam kamo idem i zašto, zato sam bila iskreno sretna."

FOTO: RTL

Nakon što su 218 dana morali skrivati svoju vezu, Kaja i Karlo napokon su mogli započeti zajedničko poglavlje u Zagrebu, daleko od pritiska javnosti.

Novi član obitelji i idiličan bijeg na more

Njihovu zagrebačku svakodnevicu dodatno je uljepšao i novi član obitelji - psić Mile, kojeg je Karlo poklonio Kaji za rođendan. A da im zajednički život godi, potvrđuju i njihove društvene mrežame. Nedavno je Kaja objavila video s njihovog "idiličnog vikend bijega na jadransku obalu".

FOTO: Instagram

"Bijeg za vikend s mojim dečkima", napisala je uz snimke na kojima se vidi kako par uživa na kamenoj rivi uz more sa svojim psom. Tijekom boravka u Zadru sreli su i glazbenika Mladena Grdovića, koji se njihovim susretom pohvalio na društvenim mrežama.

Pobjeda iskrenosti i ustrajnosti

Kaja je od samog početka showa bila iskrena i nije skrivala svoje osjećaje. "Uvijek sam govorila djevojkama da mi je teško kad druga ide na spoj s njim. To nisam nikad skrivala", rekla je. Upravo je ta autentičnost, čini se, osvojila Karla, koji je priznao da se zaljubio i da je Kaja od početka bila njegova favoritkinja.

Gospodin Savršeni

Monika iz 'Gospodina Savršenog' stigla u Zagreb: Finalistica showa plijeni pažnju

Gospodin Savršeni

Petar i Anastasia o tome gdje će živjeti nakon 'Gospodina Savršenog': 'Sve ide nekim svojim tokom'

Pročitaj na Net.hr
Nina Badrić priredila spektakl za pamćenje: Pogledajte prizore s prepune splitske Pjace
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom