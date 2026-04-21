Kaja blista nakon 'Gospodina Savršenog', ali počeci u Zagrebu nisu bili lagani: 'Zadnja dva dana sam plakala'

Peta sezona showa "Gospodin Savršeni" završila je, no za pobjednicu Kaju Casar i rukometaša Karla Godeca prava je priča tek počela. Slovenka koja je osvojila njegovo srce dokazala je da ljubav iz realityja može opstati i kad se kamere ugase, a par svoju sreću više ne skriva. Nakon velike životne promjene i preseljenja u Zagreb, svoju su idilu nedavno potražili na jadranskoj obali.

Odluka da napusti život koji je godinama gradila na Tenerifima kao instruktorica surfanja za Kaju nije bila laka. "Bilo mi je teško otići, zadnja dva dana sam malo i plakala jer sam tamo provela gotovo četiri godine, stekla prijatelje i stvorila svoj život", priznala je. Ipak, znala je da to čini zbog ljubavi. "Znala sam kamo idem i zašto, zato sam bila iskreno sretna."

Nakon što su 218 dana morali skrivati svoju vezu, Kaja i Karlo napokon su mogli započeti zajedničko poglavlje u Zagrebu, daleko od pritiska javnosti.

Njihovu zagrebačku svakodnevicu dodatno je uljepšao i novi član obitelji - psić Mile, kojeg je Karlo poklonio Kaji za rođendan. A da im zajednički život godi, potvrđuju i njihove društvene mrežame. Nedavno je Kaja objavila video s njihovog "idiličnog vikend bijega na jadransku obalu".

"Bijeg za vikend s mojim dečkima", napisala je uz snimke na kojima se vidi kako par uživa na kamenoj rivi uz more sa svojim psom. Tijekom boravka u Zadru sreli su i glazbenika Mladena Grdovića, koji se njihovim susretom pohvalio na društvenim mrežama.

Kaja je od samog početka showa bila iskrena i nije skrivala svoje osjećaje. "Uvijek sam govorila djevojkama da mi je teško kad druga ide na spoj s njim. To nisam nikad skrivala", rekla je. Upravo je ta autentičnost, čini se, osvojila Karla, koji je priznao da se zaljubio i da je Kaja od početka bila njegova favoritkinja.

A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.