Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' imaju razloga za brigu: Njihov Mile nije se osjećao dobro, oglasila se Kaja

Kaja je pratiteljima pokazala Mile nakon pregleda i otkrila da je, srećom, sada dobro. Kako je napisala, vjerojatno je riječ o virusu odnosno prehladi, zbog čega su posjetili veterinara.
Dobio je sirup i tablete, a Kaja se nada da će mu već kroz nekoliko dana biti bolje.
"Nadamo se da će Mili kroz par dana biti bolje"
Uz fotografiju preslatkog ljubimca Kaja je podijelila i kratki update o njegovom stanju.
Čini se kako su Kaja i Karlo vrlo brižni prema svom ljubimcu, a Kaja je kasnije pokazala i njih troje zajedno. Na zajedničkoj fotografiji poziraju nasmijani, dok Mile uživa u Kajinom zagrljaju.
Kaja i Karlo ne skrivaju koliko im znači
Par, čija je ljubav započela upravo u 'Gospodinu Savršenom', posljednjih mjeseci često dijeli trenutke iz zajedničkog života. Ovoga puta pokazali su onu nešto intimniju i svakodnevnu stranu svoje veze – brigu za svog četveronožnog člana obitelji.
Sudeći prema posljednjem ažuriranju, najvažnije je da se Mile sada osjeća dobro, a Kaja se nada kako će se potpuno oporaviti već za nekoliko dana.