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Gospodin Savršeni

Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' imaju razloga za brigu: Njihov Mile nije se osjećao dobro, oglasila se Kaja

Kaja je na društvenim mrežama podijelila fotografije njihovog četveronožnog ljubimca Mila te otkrila kako se osjeća nakon posjeta veterinaru

RTL.hr
11.08.2026 07:00

Kaja je pratiteljima pokazala Mile nakon pregleda i otkrila da je, srećom, sada dobro. Kako je napisala, vjerojatno je riječ o virusu odnosno prehladi, zbog čega su posjetili veterinara.

Dobio je sirup i tablete, a Kaja se nada da će mu već kroz nekoliko dana biti bolje.

"Nadamo se da će Mili kroz par dana biti bolje"

Uz fotografiju preslatkog ljubimca Kaja je podijelila i kratki update o njegovom stanju.

Čini se kako su Kaja i Karlo vrlo brižni prema svom ljubimcu, a Kaja je kasnije pokazala i njih troje zajedno. Na zajedničkoj fotografiji poziraju nasmijani, dok Mile uživa u Kajinom zagrljaju.

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni
Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Kaja i Karlo ne skrivaju koliko im znači

Par, čija je ljubav započela upravo u 'Gospodinu Savršenom', posljednjih mjeseci često dijeli trenutke iz zajedničkog života. Ovoga puta pokazali su onu nešto intimniju i svakodnevnu stranu svoje veze – brigu za svog četveronožnog člana obitelji.

Sudeći prema posljednjem ažuriranju, najvažnije je da se Mile sada osjeća dobro, a Kaja se nada kako će se potpuno oporaviti već za nekoliko dana.

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Gospodin Savršeni

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