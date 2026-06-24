Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' objavili kadrove savršenog odmora: Pogledajte kako se par provodi i što zapravo rade na plaži: 'Vrijeme za nas'

Da su zaljubljeni do ušiju i da njihova ljubav cvjeta i daleko od televizijskih kamera, dokazali su najnovijom objavom na društvenim mrežama. Karlo i Kaja su odlučili kratak predah od svakodnevnih obveza i pobjegao u Istru, a svojim su pratiteljima otkrili kako izgleda njihov savršen dan na moru.
Kemija koja ne blijedi
Od smiješnih selfija na kojima se ludo zabavljaju do emotivnih zagrljaja uz zalazak sunca na plaži, Kaja i Karlo su još jednom potvrdili da je kemija među njima jača nego ikad. Pratitelji su ih odmah zasuli lavinom pozitivnih komentara, hvaleći njihovu prirodnost, energiju i skladnost.
Dokazali su da se i nakon realityja može izgraditi predivna, stabilna priča, a sudeći po ovim kadrovima s Vira, pred njima je nezaboravno ljeto ispunjeno ljubavlju, zajedničkim treninzima i morskom idilom.