Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' objavili kadrove savršenog odmora: Pogledajte kako se par provodi i što zapravo rade na plaži: 'Vrijeme za nas'

Da su zaljubljeni do ušiju i da njihova ljubav cvjeta i daleko od televizijskih kamera, dokazali su najnovijom objavom na društvenim mrežama. Karlo i Kaja su odlučili kratak predah od svakodnevnih obveza i pobjegao u Istru, a svojim su pratiteljima otkrili kako izgleda njihov savršen dan na moru.

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Od smiješnih selfija na kojima se ludo zabavljaju do emotivnih zagrljaja uz zalazak sunca na plaži, Kaja i Karlo su još jednom potvrdili da je kemija među njima jača nego ikad. Pratitelji su ih odmah zasuli lavinom pozitivnih komentara, hvaleći njihovu prirodnost, energiju i skladnost.

Dokazali su da se i nakon realityja može izgraditi predivna, stabilna priča, a sudeći po ovim kadrovima s Vira, pred njima je nezaboravno ljeto ispunjeno ljubavlju, zajedničkim treninzima i morskom idilom.