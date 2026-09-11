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Gospodin Savršeni

Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' ostvarili san s prvog spoja: Pogledajte gdje su otputovali

Kaja Casar, slovenska influencerica koja je osvojila simpatije hrvatske javnosti pobjedom u showu 'Gospodin Savršeni', i njezin partner Karlo Godec, kojeg je upravo u tom showu i upoznala, ovih su dana spakirali kofere i otputovali na dugo iščekivano putovanje

RTL.hr
11.09.2026 13:00

Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' svoje su pratitelje na Instagramu oduševili prvim kadrovima s egzotičnog Zanzibara, otkrivši da je riječ o destinaciji o kojoj zajedno maštaju od samih početaka svoje javnosti dobro poznate veze.

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Prvi dan u raju opuštanja i avanture

U dinamičnom videozapisu koji je Kaja podijelila, par je sažeo svoj prvi dan na popularnom afričkom otoku. Njihova avantura započela je dolaskom u zračnu luku, gdje su pozirali ispred natpisa "Karibu ZNZ", što na svahiliju znači "Dobrodošli na Zanzibar". Slijedi obilazak njihovog resorta koji odiše tropskim i boemskim stilom, s pješčanim podom na terasi i dekoracijama od prirodnih materijala. "Prvi dan na Zanzibaru skroz na easy", napisala je Kaja, a snimka to i potvrđuje. Prikazali su opuštanje uz bazen, ručak tijekom kojeg je Karlo kratko i radio, šetnju po bijeloj pješčanoj plaži uz prepoznatljive drvene brodice te večeru na kojoj su uživali u mini burgerima.

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Putovanje s posebnim značenjem

Ovo putovanje za par ima daleko dublje značenje od običnog odmora. Naime, Kaja i Karlo o ovoj su avanturi sanjali još od svojeg prvog spoja. Njihova veza, koja je započela pred kamerama showa 'Gospodin Savršeni', nastavila se i nakon što su se kamere ugasile, a Kaja je zbog ljubavi donijela veliku životnu odluku. Napustila je život na Tenerifeu, gdje je radila kao instruktorica surfanja, i preselila se u Zagreb kako bi započela zajednički život s Karlom.

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