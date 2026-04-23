Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' rastopili društvene mreže! 'Ovo je ljubav'

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' podijelila je video koji sažima idiličan dan proveden s Karlom i njihovim novim kućnim ljubimcem na prekrasnoj jadranskoj obali. "Ti, ja i netko tko uvijek traži još jednu šetnju", napisala je Kaja u opisu, aludirajući na preslatkog psića Mileta.

Video prikazuje kompilaciju nježnih trenutaka snimljenih na slikovitoj lokaciji uz more, gdje je par nedavno proveo vikend. Scene zaljubljenih pogleda, poljubaca i zagrljaja na stijenama iznad tirkiznog mora odišu srećom i opuštenošću. Par uživa u sunčanom danu, šetnjama uz obalu i igri sa svojim malim, čupavim psom Miletom, koji je nedavno stigao u njihove živote.

Obožavatelji, koji su s nestrpljenjem pratili rasplet njihove priče u showu, nisu skrivali oduševljenje. Komentari ispod objave ispunjeni su porukama podrške i lijepim željama. "Toliko ste predivni, obožavam gledati vas", "E ovo je ljubav, baš lijepo i nek vam je sretno", "Najljepši par svih vremena", samo su neke od reakcija koje pokazuju koliko je publika vezana za ovaj par.

