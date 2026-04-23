Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' rastopili društvene mreže! 'Ovo je ljubav'

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' podijelila je video koji sažima idiličan dan proveden s Karlom i njihovim novim kućnim ljubimcem na prekrasnoj jadranskoj obali. "Ti, ja i netko tko uvijek traži još jednu šetnju", napisala je Kaja u opisu, aludirajući na preslatkog psića Mileta.
Idila na obali nakon velikih životnih promjena
Video prikazuje kompilaciju nježnih trenutaka snimljenih na slikovitoj lokaciji uz more, gdje je par nedavno proveo vikend. Scene zaljubljenih pogleda, poljubaca i zagrljaja na stijenama iznad tirkiznog mora odišu srećom i opuštenošću. Par uživa u sunčanom danu, šetnjama uz obalu i igri sa svojim malim, čupavim psom Miletom, koji je nedavno stigao u njihove živote.
Obožavatelji oduševljeni
Obožavatelji, koji su s nestrpljenjem pratili rasplet njihove priče u showu, nisu skrivali oduševljenje. Komentari ispod objave ispunjeni su porukama podrške i lijepim željama. "Toliko ste predivni, obožavam gledati vas", "E ovo je ljubav, baš lijepo i nek vam je sretno", "Najljepši par svih vremena", samo su neke od reakcija koje pokazuju koliko je publika vezana za ovaj par.
A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.