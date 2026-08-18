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Gospodin Savršeni

Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' se nakon ljeta na Braču vratili u Zagreb: Pogledajte tko je bio najsretniji

Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' veći dio ljeta proveli su na otoku Braču, gdje su uživali u morskim radostima, ali i bili prilično vrijedni. Sada je njihovoj otočnoj avanturi došao kraj pa se par vratio u Zagreb

RTL.hr
18.08.2026 07:00

Tijekom boravka na Braču, Kaja i Karlo svojim su pratiteljima redovito pokazivali kako provode ljetne dane. Osim kupanja i uživanja na moru, vrijeme su posvetili preuređenju vikendice, vježbanju i pripremanju hrane, a često su se mogli vidjeti i u vožnji barkom.

Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni
Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Ljeto su iskoristili i za stjecanje novih vještina te su položili ispit iz vožnje, čime su se pohvalili svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Nakon tjedana provedenih uz more, par se vratio u Zagreb, a čini se da povratku nitko nije bio toliko sretan kao njihov psić Mile. Kaja je podijelila video na kojem se vidi njegovo oduševljenje povratkom u poznato okruženje. "A najsretniji od svih jučer je bio Mile jer je napokon doma", poručila je Kaja uz snimku veselog ljubimca.

kaja i karlo gospodin savršeni
Gospodin Savršeni

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