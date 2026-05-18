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Gospodin Savršeni

Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' zablistali na vjenčanju: Slavili ljubav, svi gledaju njezinu haljinu

Pobjednica posljednje sezone showa 'Gospodin Savršeni', Kaja Casar, i Karlo Godec ponovno su privukli pažnju pratitelja romantičnim fotografijama s jednog vjenčanja na kojem su zajedno zablistali

RTL.hr
18.05.2026 09:00

Karlo i Kaja na društvenim mrežama podijelili su niz elegantnih fotografija, a fanovi nisu prestali komentirati koliko djeluju zaljubljeno i skladno. "Celebrating love with my love", napisala je Kaja uz objavu koja je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova.

Kaja ukrala pažnju u svijetloplavoj haljini

Posebnu pažnju privukao je Kajin modni odabir. Za ovu romantičnu prigodu odabrala je usku svijetloplavu haljinu s upečatljivim detaljem velike ružeu, dok je kosu podigla u elegantnu punđu. Kombinaciju je upotpunila decentnim nakitom i make-upom.

Kaja, Gospodin Savršeni
Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Karlo se odlučio za klasično svijetlosivo odijelo i bijelu košulju, a na fotografijama nije skrivao osmijeh dok je grlio svoju odabranicu.

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni
Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Ljubav koja traje i nakon showa

Podsjetimo, Karlo je u finalu RTL-ova showa Gospodin Savršeni' upravo Kaji dao svoju posljednju ružu, a čini se kako njihova ljubavna priča i dalje ide u ozbiljnom smjeru. Nakon zajedničkih putovanja, romantičnih objava i brojnih zajedničkih trenutaka, fanovi sve češće komentiraju kako djeluju zaljubljenije nego ikad.

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni
Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Fotografije s vjenčanja ponovno su pokrenule lavinu reakcija, a mnogi su zaključili kako su Kaja i Karlo bez sumnje jedan od najomiljenijih parova koje je show iznjedrio.

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