Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' zablistali na vjenčanju: Slavili ljubav, svi gledaju njezinu haljinu

Karlo i Kaja na društvenim mrežama podijelili su niz elegantnih fotografija, a fanovi nisu prestali komentirati koliko djeluju zaljubljeno i skladno. "Celebrating love with my love", napisala je Kaja uz objavu koja je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova.
Kaja ukrala pažnju u svijetloplavoj haljini
Posebnu pažnju privukao je Kajin modni odabir. Za ovu romantičnu prigodu odabrala je usku svijetloplavu haljinu s upečatljivim detaljem velike ružeu, dok je kosu podigla u elegantnu punđu. Kombinaciju je upotpunila decentnim nakitom i make-upom.
Karlo se odlučio za klasično svijetlosivo odijelo i bijelu košulju, a na fotografijama nije skrivao osmijeh dok je grlio svoju odabranicu.
Ljubav koja traje i nakon showa
Podsjetimo, Karlo je u finalu RTL-ova showa Gospodin Savršeni' upravo Kaji dao svoju posljednju ružu, a čini se kako njihova ljubavna priča i dalje ide u ozbiljnom smjeru. Nakon zajedničkih putovanja, romantičnih objava i brojnih zajedničkih trenutaka, fanovi sve češće komentiraju kako djeluju zaljubljenije nego ikad.
Fotografije s vjenčanja ponovno su pokrenule lavinu reakcija, a mnogi su zaključili kako su Kaja i Karlo bez sumnje jedan od najomiljenijih parova koje je show iznjedrio.