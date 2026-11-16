Kaja i Karlo raznježili posebnom objavom: 'Sretan prvi rođendan glavnom šefu kuće'

Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' otkrili su da imaju razlog za slavlje - prvi rođendan njihovog psića. "Sretan prvi rođendan glavnom šefu kuće", poručili su uz njihove fotografije.
"Mile legendica", "Sve najbolje", "Kako je sladak", čestitali su pratitelji u komentarima.
Inače, Karlo i Kaja često dijele zajedničke trenutke i pokazuju koliko uživaju u zajedničkom životu. U rujnu su obilježili godinu dana svog poznanstva za koje je zaslužan RTL-ov show 'Gospodin Savršeni'.
Podsjetimo, Karlo je od samog početka pokazivao da mu je Kaja posebno zanimljiva. Dao joj je bijelu ružu, poveo je na prvi grupni, ali i individualni spoj, a među njima se vrlo brzo razvila snažna kemija. Već tijekom prvih razgovora otvorili su se jedno drugome i pokazali da njihov odnos nije temeljen samo na fizičkoj privlačnosti. Uslijedio je i prvi poljubac sezone, a kako su tjedni prolazili, postajalo je sve jasnije da Kaja zauzima posebno mjesto u Karlovoj priči.
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