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Gospodin Savršeni

Kaja i Karlo raznježili posebnom objavom: 'Sretan prvi rođendan glavnom šefu kuće'

Karlo i Kaja podijelili su poseban trenutak iz njihovog života

RTL.hr
16.11.2026 12:00

Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' otkrili su da imaju razlog za slavlje - prvi rođendan njihovog psića. "Sretan prvi rođendan glavnom šefu kuće", poručili su uz njihove fotografije. 

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

"Mile legendica", "Sve najbolje", "Kako je sladak", čestitali su pratitelji u komentarima.

Inače, Karlo i Kaja često dijele zajedničke trenutke i pokazuju koliko uživaju u zajedničkom životu. U rujnu su obilježili godinu dana svog poznanstva za koje je zaslužan RTL-ov show 'Gospodin Savršeni'. 

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni
Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Podsjetimo, Karlo je od samog početka pokazivao da mu je Kaja posebno zanimljiva. Dao joj je bijelu ružu, poveo je na prvi grupni, ali i individualni spoj, a među njima se vrlo brzo razvila snažna kemija. Već tijekom prvih razgovora otvorili su se jedno drugome i pokazali da njihov odnos nije temeljen samo na fizičkoj privlačnosti. Uslijedio je i prvi poljubac sezone, a kako su tjedni prolazili, postajalo je sve jasnije da Kaja zauzima posebno mjesto u Karlovoj priči.

Karlo Godec, Kaja Casar, Asia Express
Karlo Godec, Kaja Casar, Asia Express FOTO: Instagram

Show 'Gospodin Savršeni' gledajte na platformi Voyo!

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Gospodin Savršeni

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