Kaja i Karlo još su jednom pokazali koliko im dobro pristaju svečanija izdanja i zajednički izlasci. Na događanju u večernjim satima oboje su se odlučili za elegantnu crnu kombinaciju, ali uz dovoljno zavodljivih i upečatljivih detalja da ne prođu nezapaženo.

Karlo je odabrao klasično crno odijelo i crnu košulju, čime je postigao uglađen i samouvjeren izgled koji se prirodno nadovezao na Kajin stajling. Njihova zajednička energija, osmijesi i opuštena elegancija odmah su upali u oko, kako na fotografijama sa samog događanja, tako i u kasnijim opuštenijim trenucima uz svijeće i čaše.

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Dok je cijela kombinacija bila u znaku crne elegancije, Kaja je cijeli dojam podigla na višu razinu pomno biranim detaljima. Nosila je čipkasti gornji dio u kombinaciji s dugom crnom suknjom sjajnog finiša, a uz to je dodala čipkasti choker oko vrata i efektne čipkaste rukavice bez prstiju.

Sve je zaokružila crvenim ružem i uredno podignutom kosom, vjerno prateći temu večeri crno uz dašak crvene. Upravo su ti unikatni, ženstveni i pomalo odvažni modni elementi dali njezinom izdanju poseban karakter i učinili ga glavnom modnom pričom večeri.