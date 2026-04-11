Kaja i Karlo za RTL.hr otkrili zašto nisu preselili na Tenerife: 'Odmah sam rekao - ne'

icon-close

Kaja i Karlo, par koji je pronašao ljubav u popularnom televizijskom showu "Gospodin Savršeni", nakon završetka snimanja započeli su zajednički život u Zagrebu. U 'Savršenom podcastu' otkrili su kako je njihova veza započela, što ih je privuklo jedno drugome i zašto život na sunčanim Tenerifima, gdje je Kaja živjela prije showa, nikada nije bio ozbiljna opcija.

Zagreb umjesto Tenerifa: Odluka je pala

Iako je Kaja provela četiri godine gradeći život na Tenerifima, mogućnost da se Karlo preseli na Kanarske otoke nije se ni razmatrala. Na pitanje je li se ikada razgovaralo o toj opciji, Karlo je bio izričit. "Nismo, ja sam odmah rekao ne", objasnio je.

Kaja i Karlo, Savršeni podcast FOTO: RTL

Kaja je potvrdila da je od početka bila svjesna kako će se stvari odvijati ako njihova veza postane ozbiljna. "Odmah sam vidjela da on iz Zagreba ne misli ići. Bilo mi je jasno da u slučaju da završimo zajedno, to znači da idem i ja za Hrvatsku", rekla je. Karlo je tu informaciju htio provjeriti na samom početku, pa ju je već u showu izravno pitao bi li se preselila zbog ljubavi, na što je očito dobio odgovor koji je priželjkivao.

Sudbonosni spoj bez valova

Njihova se povezanost osjetila već na prvom zajedničkom spoju, unatoč tome što uvjeti za planiranu aktivnost nisu bili idealni. Par se uputio na surfanje, no vjetra i valova nije bilo. "Više smo mi potonuli na tim daskama nego što smo surfali", našalio se Karlo. Ipak, manjak akcije na moru otvorio je prostor za dublju povezanost. Odmah se vidjelo da su "kliknuli", a Karlo je otkrio što ga je kod Kaje privuklo već u tim prvim trenucima. "Vidio sam odmah kod nje da je opuštena i da normalno priča. Nema tu previše razmišljanja što će reći. To je meni bilo najbitnije", iskreno je rekao Karlo. Objasnio je kako ne voli kada osjeti da netko kalkulira s odgovorima. "Čim sam skužio kod nekih cura da prvo stanu, razmisle i onda mi kažu, to po meni nije iskreno. Tu sam odmah napravio neki razmak", dodao je.

Zanimljivo je da mu Kaja nije bila prva djevojka koju je primijetio. Priznao je da mu je pri ulasku u kuću za oko prva zapela Maja, no Kajina iskrenost i spontanost brzo su ga osvojile.

Kajina ustrajnost i jasan stav