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Gospodin Savršeni

Kaja i Karlo zaljubljeniji nego ikad prije! Objavili nove fotografije iz svog malog raja

Njihova ljubavna priča započela je pred kamerama, a sada zajedno stvaraju uspomene daleko od reflektora. Kaja i Karlo pokazali su nove trenutke sa Zanzibara i još jednom potvrdili da uživaju u zajedničkoj avanturi

RTL.hr
15.09.2026 09:40

Kaja Casar i Karlo Godec pobjegli su od svakodnevice i pronašli svoj mali raj. Nakon što su mjesecima tajili destinaciju putovanja iz snova, sada su s pratiteljima podijelili nove prizore s egzotičnog Zanzibara.

Karlo Godec, Kaja Casar, Asia Express
Karlo Godec, Kaja Casar, Asia Express FOTO: Instagram

Par koji je svoju ljubav započeo pred kamerama, sada je s pratiteljima podijelio nove trenutke s putovanja iz snova. Na Instagramu su objavili nekoliko fotografija sa Zanzibara uz poruku life lately: us & paradise", a čini se kako upravo tako i izgleda njihova svakodnevica – sunce, more i zajednički trenuci.

Dugo su planirali putovanje

Slovenska influencerica Kaja i njezin Gospodin Savršeni već su neko vrijeme govorili kako planiraju veliko putovanje, no destinaciju su sve do nedavno uspješno skrivali od javnosti. Misterij je riješen tek kada je Kaja objavila prvi video s putovanja i svojim pratiteljima ostavila dovoljno tragova da sami zaključe kako se nalaze na egzotičnom Zanzibaru.

Karlo Godec, Kaja Casar, Asia Express
Karlo Godec, Kaja Casar, Asia Express FOTO: Instagram

Nove fotografije samo su potvrdile ono što je već bilo jasno – Kaja i Karlo svoju ljubav trenutno slave na jednoj od najljepših svjetskih destinacija.

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Gospodin Savršeni

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