Kaja iz 'Gospodina Savršenog' iznenadila promjenom imidža! Kako vam se sviđa?

Bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' Kaja odlučila je osvježiti svoj izgled, a novom frizurom pohvalila se na društvenim mrežama. Na Instagramu je objavila nekoliko fotografija na kojima je pokazala rezultat odlaska frizeru.

"Good hair days hit different", napisala je Kaja uz fotografije, dajući do znanja koliko je zadovoljna novim izgledom.