Kaja iz 'Gospodina Savršenog' iznenadila promjenom imidža! Kako vam se sviđa?

Bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' Kaja odlučila je osvježiti svoj izgled, a novom frizurom pohvalila se na društvenim mrežama. Na Instagramu je objavila nekoliko fotografija na kojima je pokazala rezultat odlaska frizeru.
"Good hair days hit different", napisala je Kaja uz fotografije, dajući do znanja koliko je zadovoljna novim izgledom.
Kaja je ovog puta blago skratila kosu, a ovo nije jedina promjena koju je napravila u posljednje vrijeme. Naime, dugo je bila brineta, a nedavno je odlučila prijeći u plavuše.
Njezina transformacija nije prošla nezapaženo među pratiteljima. Ispod objave nanizali su se komplimenti, a mnogi su joj poručili da je predivna i da joj nova frizura odlično pristaje.
Čini se da Kaja uživa u novom imidžu, a sudeći prema reakcijama na Instagramu, promjena se svidjela i njezinim pratiteljima.