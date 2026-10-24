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Gospodin Savršeni

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' iznenadila promjenom imidža! Kako vam se sviđa?

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama, ovog puta promjenom imidža. Nakon što je nedavno brinetu zamijenila plavušom, sada se odlučila i na novu frizuru, a rezultat je ponosno pokazala svojim pratiteljima

RTL.hr
24.10.2026 14:00

Bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' Kaja odlučila je osvježiti svoj izgled, a novom frizurom pohvalila se na društvenim mrežama. Na Instagramu je objavila nekoliko fotografija na kojima je pokazala rezultat odlaska frizeru.

"Good hair days hit different", napisala je Kaja uz fotografije, dajući do znanja koliko je zadovoljna novim izgledom.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Kaja je ovog puta blago skratila kosu, a ovo nije jedina promjena koju je napravila u posljednje vrijeme. Naime, dugo je bila brineta, a nedavno je odlučila prijeći u plavuše.

Njezina transformacija nije prošla nezapaženo među pratiteljima. Ispod objave nanizali su se komplimenti, a mnogi su joj poručili da je predivna i da joj nova frizura odlično pristaje.

Kaja, Gospodin Savršeni
Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Čini se da Kaja uživa u novom imidžu, a sudeći prema reakcijama na Instagramu, promjena se svidjela i njezinim pratiteljima.

gospodin savršeni kaja
Gospodin Savršeni

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