Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' o spoju s Karlom iz noćne more: 'Da mi se to dogodilo u realnosti, samo bih otišla bez riječi'

Kaja i Karlo u showu 'Gospodin Savršeni' imali su posljednji spoj koji nije prošao onako kako su si to zamišljali

RTL.hr
08.04.2026 11:12

Polufinalistica showa 'Gospodin Savršeni' Kaja otkrila je na društvenim mrežama kako je promijenila firzuru, a pritom je prokomentirala svoj posljednji spoj s Karlom koji je zapravio bio prank. Bili su u kafiću, a on je bio bezobrazan prema ženi koja ih je posluživala. Kaja je otkrila na društvenim mrežama što joj se u tom trenutku motalo po glavi.

Kad je pitao za broj odmah sam shvatila da je neka igra ili test. Zato mi je reakcija bila samo smijeh, da mi se to stvarno dogodilo u realnosti, samo bih otišla bez riječi. Mislim da se i kroz cijeli spoj vidi kako ga nisam shvaćala 100 posto ozbiljno. Ono što me zapravo iznerviralo i zašto sam bila ljuta u izjavama je to što sam očekivala da će se taj prank u nekom trenutku zaustaviti s obzirom na to da smo u polufinalu i da ćemo imati normalan razgovor. Uz to sam stvarno mislila da me zezaju, prvo najduže ne idem na spoj, a kad idem dobijem ovo. Na kraju mi je ipak laknulo kad sam vidjela da ipak nisam bila jedina u toj situaciji", napisala je.

Kaja je jedna od tri djevojke koje se bore za Karlovo srce, a je li ga ona osvojila, ne propustite doznati večeras od 22 sata na platformi Voyo.

Kaja Gospodin Savršeni Gospodin Savršeni
Pročitaj na Net.hr
