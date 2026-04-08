Kaja iz 'Gospodina Savršenog' o spoju s Karlom iz noćne more: 'Da mi se to dogodilo u realnosti, samo bih otišla bez riječi'

Polufinalistica showa 'Gospodin Savršeni' Kaja otkrila je na društvenim mrežama kako je promijenila firzuru, a pritom je prokomentirala svoj posljednji spoj s Karlom koji je zapravio bio prank. Bili su u kafiću, a on je bio bezobrazan prema ženi koja ih je posluživala. Kaja je otkrila na društvenim mrežama što joj se u tom trenutku motalo po glavi.

Kad je pitao za broj odmah sam shvatila da je neka igra ili test. Zato mi je reakcija bila samo smijeh, da mi se to stvarno dogodilo u realnosti, samo bih otišla bez riječi. Mislim da se i kroz cijeli spoj vidi kako ga nisam shvaćala 100 posto ozbiljno. Ono što me zapravo iznerviralo i zašto sam bila ljuta u izjavama je to što sam očekivala da će se taj prank u nekom trenutku zaustaviti s obzirom na to da smo u polufinalu i da ćemo imati normalan razgovor. Uz to sam stvarno mislila da me zezaju, prvo najduže ne idem na spoj, a kad idem dobijem ovo. Na kraju mi je ipak laknulo kad sam vidjela da ipak nisam bila jedina u toj situaciji", napisala je.

