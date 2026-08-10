Kaja iz 'Gospodina Savršenog' odgovarala na znatiželjna pitanja:: Otkrila gdje trenutno ljetuju s Karlom i čiji je apartman na Braču

Kaja je u sklopu Q&A opcije otkrila detalje o njihovim ljetnim planovima, smještaju, ali i razjasnila misterij oko pasmine njihovog omiljenog četveronožnog suputnika, psića Mile.
Gdje provode ljetne dane i čiji je apartman na Braču?
Jednog je pratitelja zanimalo imaju li apartman na Braču te koliko još ostaju na moru. Kaja je brzo razjasnila situaciju s nekretninom i otkrila njihovu trenutnu lokaciju.
"Karlo ima. Trenutno smo na Viru još nekoliko dana", odgovorila je Kaja, potvrdivši da još uvijek hvataju posljednje zrake sunca i uživaju u morskim radostima.
Neočekivana skok-posjeta Zadru
Budući da su pratitelji primijetili kadrove iz Zadra, uslijedilo je i pitanje do kada ostaju u gradu. Kaja je objasnila kako je odlazak u Zadar bio kratak, ali s vrlo lijepim povodom.
"Na Viru smo. Jučer smo došli u Zadar da se vidimo s Majom i Antonelom", otkrila je, referirajući se na mali morski reunion s bivšim kolegicama iz showa "Gospodin Savršeni".
Koja je pasmina psić Mile?
Naravno, niti jedno odgovaranje na pitanja ne može proći bez spominjanja njihovog mezimca koji redovito kupi sve simpatije na društvenim mrežama. Uz kompliment pratitelja koji je poručio da su ona i Karlo predivni, stiglo je i pitanje o Mili.
"Hvala! Mile je mješanac. Nekog terijera i još nečega", s osmijehom je poručila Kaja uz fotografiju slatkog psa koji ponosno pozira na krmi broda.