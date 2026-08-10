Kaja iz 'Gospodina Savršenog' odgovarala na znatiželjna pitanja:: Otkrila gdje trenutno ljetuju s Karlom i čiji je apartman na Braču

Atraktivna Kaja Casar odlučila je odvojiti malo vremena na svom Instagram profilu kako bi odgovarala na brojna pitanja znatiželjnih pratitelja koje zanima svaki korak nje i njezinog partnera Karla Godeca

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Kaja je u sklopu Q&A opcije otkrila detalje o njihovim ljetnim planovima, smještaju, ali i razjasnila misterij oko pasmine njihovog omiljenog četveronožnog suputnika, psića Mile.

Gdje provode ljetne dane i čiji je apartman na Braču?

Jednog je pratitelja zanimalo imaju li apartman na Braču te koliko još ostaju na moru. Kaja je brzo razjasnila situaciju s nekretninom i otkrila njihovu trenutnu lokaciju. "Karlo ima. Trenutno smo na Viru još nekoliko dana", odgovorila je Kaja, potvrdivši da još uvijek hvataju posljednje zrake sunca i uživaju u morskim radostima.

icon-expand Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Neočekivana skok-posjeta Zadru

Budući da su pratitelji primijetili kadrove iz Zadra, uslijedilo je i pitanje do kada ostaju u gradu. Kaja je objasnila kako je odlazak u Zadar bio kratak, ali s vrlo lijepim povodom. "Na Viru smo. Jučer smo došli u Zadar da se vidimo s Majom i Antonelom", otkrila je, referirajući se na mali morski reunion s bivšim kolegicama iz showa "Gospodin Savršeni".

icon-expand Antonela, Kaja, Karlo, Maja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Koja je pasmina psić Mile?