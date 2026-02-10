Kaja iz 'Gospodina Savršenog' oduševila fotkama s Krete: 'Ljepoto'

icon-close

Kaja, slovenska influencerica i natjecateljica u popularnom showu "Gospodin Savršeni" na Instagramu je dodatno je potaknula znatiželju gledatelja, otkrivši djelić atmosfere sa snimanja na Kreti.

icon-expand Kaja i Antonela, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Pogled iza kulisa na idiličnoj Kreti

Kaja je sa svojim pratiteljima podijelila seriju fotografija koje pružaju rijedak uvid u život djevojaka izvan budnog oka kamera. Njezin opis "Mali peek iza kamera, dobra ekipa i još bolja energija", napisan i na hrvatskom i na slovenskom jeziku, sugerira da je među djevojkama vladala pozitivna i prijateljska atmosfera unatoč natjecateljskom duhu showa. Brzo je prikupila brojne pozitivne reakcije, a pratitelji su u komentarima hvalili njezin izgled, nazivajući je "predivnom" i "ljepotom".

icon-expand Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Kaja s Tenerifa koja je već osvojila publiku

Izvan svijeta reality televizije, Kaja vodi potpuno drugačiji život. Već nekoliko godina živi na Tenerifima u Španjolskoj, gdje radi kao profesionalna instruktorica surfanja. Gledatelji koji je pamte kao plavušu iz slovenskih showova mogli su primijetiti i njezinu veliku vizualnu promjenu; sredinom 2025. godine svoju je prepoznatljivu plavu kosu obojila u smeđu, a upravo s tom bojom kose se i predstavila hrvatskoj publici.