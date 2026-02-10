Kaja iz 'Gospodina Savršenog' oduševila fotkama s Krete: 'Ljepoto'

Kaja, slovenska influencerica i natjecateljica u popularnom showu "Gospodin Savršeni" na Instagramu je dodatno je potaknula znatiželju gledatelja, otkrivši djelić atmosfere sa snimanja na Kreti.
Pogled iza kulisa na idiličnoj Kreti
Kaja je sa svojim pratiteljima podijelila seriju fotografija koje pružaju rijedak uvid u život djevojaka izvan budnog oka kamera. Njezin opis "Mali peek iza kamera, dobra ekipa i još bolja energija", napisan i na hrvatskom i na slovenskom jeziku, sugerira da je među djevojkama vladala pozitivna i prijateljska atmosfera unatoč natjecateljskom duhu showa. Brzo je prikupila brojne pozitivne reakcije, a pratitelji su u komentarima hvalili njezin izgled, nazivajući je "predivnom" i "ljepotom".
Kaja s Tenerifa koja je već osvojila publiku
Izvan svijeta reality televizije, Kaja vodi potpuno drugačiji život. Već nekoliko godina živi na Tenerifima u Španjolskoj, gdje radi kao profesionalna instruktorica surfanja. Gledatelji koji je pamte kao plavušu iz slovenskih showova mogli su primijetiti i njezinu veliku vizualnu promjenu; sredinom 2025. godine svoju je prepoznatljivu plavu kosu obojila u smeđu, a upravo s tom bojom kose se i predstavila hrvatskoj publici.