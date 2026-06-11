Kaja iz 'Gospodina Savršenog' otkrila kako joj je u Zagrebu: 'Iskreno, nisam mislila da ću otok zamijeniti za gradski život'

Slovenska influencerica Kaja u 'Gospodinu Savršenog' je pronašla ljubav s Karlom, a njihova veza nastavila se i nakon kamera. Zbog ljubavi se s Tenerifa, gdje je živjela posljednjih godina, preselila u Zagreb.

Na svom Instagram profilu Kaja je odgovarala na pitanja pratitelja, a jedno od njih odnosilo se upravo na njezin novi život u hrvatskoj metropoli. Na pitanje je li se naviknula na život u Zagrebu, iskreno je priznala da nije očekivala takav životni zaokret. "Iskreno, nisam mislila da ću otok zamijeniti za 'gradski' život, ali uvijek se dogodi baš ono što najmanje očekuješ. Ali stvarno mi je lijepo, sretna sam i jednostavno znam da sam donijela pravu odluku", napisala je Kaja.