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Gospodin Savršeni

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' otkrila kako joj je u Zagrebu: 'Iskreno, nisam mislila da ću otok zamijeniti za gradski život'

Kaja, jedna od najzapaženijih kandidatkinja posljednje sezone showa 'Gospodin Savršeni', nakon završetka emisije napravila je veliku životnu promjenu

RTL.hr
11.06.2026 08:00

Slovenska influencerica Kaja u 'Gospodinu Savršenog' je pronašla ljubav s Karlom, a njihova veza nastavila se i nakon kamera. Zbog ljubavi se s Tenerifa, gdje je živjela posljednjih godina, preselila u Zagreb.

Na svom Instagram profilu Kaja je odgovarala na pitanja pratitelja, a jedno od njih odnosilo se upravo na njezin novi život u hrvatskoj metropoli. Na pitanje je li se naviknula na život u Zagrebu, iskreno je priznala da nije očekivala takav životni zaokret. "Iskreno, nisam mislila da ću otok zamijeniti za 'gradski' život, ali uvijek se dogodi baš ono što najmanje očekuješ. Ali stvarno mi je lijepo, sretna sam i jednostavno znam da sam donijela pravu odluku", napisala je Kaja.

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni
Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Dodala je i kako se brzo prilagođava novim okolnostima, bez obzira na to gdje se nalazi.

Podsjetimo, Kaja i Karlo svoju su ljubavnu priču započeli tijekom snimanja 'Gospodina Savršenog', a nakon završetka showa nastavili su graditi vezu daleko od televizijskih kamera. Preseljenje u Zagreb bio je njihov sljedeći veliki korak, a sudeći prema Kajinim objavama, u novom poglavlju života itekako uživa.

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