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Gospodin Savršeni

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' otkrila: 'Očekuje nas nešto o čemu smo pričali na prvom spoju, to je velika želja oboma'

Iako su na moru mogli ostati još nekoliko dana, poslovne i privatne obveze ipak su ih primorale na povratak u tihu metropolu

RTL.hr
19.08.2026 12:00

Nakon uzbudljivog ljetovanja duž jadranske obale, Kaja Casar i Karlo Godec vratili su se u Zagreb nešto ranije nego što su prvotno planirali. Kako je Kaja otkrila svojim pratiteljima na Instagramu, prvi korak po dolasku kući bio joj je kratki odmor i predah od društvenih mreža i mobitela.

"Zagreb nam je malo nedostajao"

Kaja je otvoreno priznala kako joj je ugodno iznenađenje bio osjećaj da joj nedostaje Zagreb, što nije očekivala da će ikada izgovoriti, no istaknula je da joj godi povratak svakodnevnim navikama.

"Vratili smo se u Zagreb pa mi je prvo trebao mali detox od društvenih mreža i mobitela jer ga inače doslovno stalno imam uz sebe. Mogli smo ostati na moru još par dana, ali vratili smo se ranije zbog nekih obaveza. I skroz iskreno, Zagreb nam je malo nedostajao. Ali baš je lijepo opet biti u nekoj rutini", poručila je Kaja.

Kaja, Gospodin Savršeni
Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Rujan u znaku destinacije iz snova

Povratak u radnu rutinu i rješavanje zaostalih obaveza u sljedećih nekoliko tjedana ima vrlo jasan i sladak cilj. Naime, popularni par u rujnu ponovno sprema kofere za novo putovanje, i to na destinaciju koja za njih ima posebno, emotivno značenje.

"Sad u sljedećih nekoliko tjedana moramo sve riješiti i nadoknaditi jer u rujnu opet negdje putujemo. I to idemo na jednu destinaciju koja je velika želja oboma i o kojoj smo pričali još na našem prvom spoju, kad smo se tek upoznali, tako da jedva čekam", otkrila je Kaja ne skrivajući uzbuđenje.

Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni
Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Iako još uvijek drži u tajnosti o kojoj je točno lokaciji riječ, jasno je da Kaju i Karla očekuje nova avantura kojoj se oboje neizmjerno vesele još od samog početka njihove ljubavne priče.

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