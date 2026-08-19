Kaja iz 'Gospodina Savršenog' otkrila: 'Očekuje nas nešto o čemu smo pričali na prvom spoju, to je velika želja oboma'

Nakon uzbudljivog ljetovanja duž jadranske obale, Kaja Casar i Karlo Godec vratili su se u Zagreb nešto ranije nego što su prvotno planirali. Kako je Kaja otkrila svojim pratiteljima na Instagramu, prvi korak po dolasku kući bio joj je kratki odmor i predah od društvenih mreža i mobitela.

Kaja je otvoreno priznala kako joj je ugodno iznenađenje bio osjećaj da joj nedostaje Zagreb, što nije očekivala da će ikada izgovoriti, no istaknula je da joj godi povratak svakodnevnim navikama.

"Vratili smo se u Zagreb pa mi je prvo trebao mali detox od društvenih mreža i mobitela jer ga inače doslovno stalno imam uz sebe. Mogli smo ostati na moru još par dana, ali vratili smo se ranije zbog nekih obaveza. I skroz iskreno, Zagreb nam je malo nedostajao. Ali baš je lijepo opet biti u nekoj rutini", poručila je Kaja.