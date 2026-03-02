Kaja iz 'Gospodina Savršenog' otkrila s kojim se djevojkama viđa nakon showa. Podijelila prekrasne fotke

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' na Instagramu je odgovarala na pitanja pratitelja. Pitali su je s kojom curom se vidjela nakon showa. Kaja je podijelila kolaž fotki s curama iz showa. Na fotkama su Matea , Antonela , Monika , Maja i Iana .

Podsjetimo, Kaja se u showu bori za Karlovo srce, a izgleda da joj jako dobro ide.

Kaja je inače Slovenka koja već nekoliko godina živi na Tenerifima. S 22 godine je s prijateljicom je spontano odlučila otići na Tenerife, s planom da ondje ostanu mjesec dana, a zatim nastave dalje. No, planovi su se promijenili. "Na kraju nismo htjele ići nikamo dalje, nego smo se vratile na Tenerife i tamo ostale. Nisam imala pojma koliko ćemo ostati, sve je bilo ful spontano, ali iskreno – jedna od najboljih odluka ikad", priznala je.

