Kaja iz 'Gospodina Savršenog' otkrila veliki korak s Karlom: 'Tek kad živite zajedno vidiš osobu u svim situacijama'

Kaja je na društvenim mrežama odgovorila na pitanje pratitelja koji ju je pitao koliko je dugo s Karlom i misli li da ga zaista poznaje.

Kaja je otkrila da su zajedno devet mjeseci, a potom objasnila zašto smatra da se partnera ne može u potpunosti upoznati samo kroz povremena druženja.

"Moje je mišljenje da čovjeka zaista upoznaš tek kada počneš s njim živjeti. Kada se viđate samo nekoliko sati ili nekoliko dana, ne vidiš osobu u svim situacijama", napisala je Kaja.

Dodala je kako upravo zajednički život pokazuje kakav je par kada nisu uvijek sve samo romantični izlasci i lijepi trenuci.

Zajednički život ti pokaže kakvi ste zajedno i kada ste umorni, pod stresom, loše volje, kada dođe do nesuglasica i sasvim svakodnevnih problema", poručila je.