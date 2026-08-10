Kaja iz 'Gospodina Savršenog' otkrila veliki korak s Karlom: 'Tek kad živite zajedno vidiš osobu u svim situacijama'

Kaja je na društvenim mrežama odgovorila na pitanje pratitelja koji ju je pitao koliko je dugo s Karlom i misli li da ga zaista poznaje.
"Čovjeka zaista upoznaš tek kada počneš s njim živjeti"
Kaja je otkrila da su zajedno devet mjeseci, a potom objasnila zašto smatra da se partnera ne može u potpunosti upoznati samo kroz povremena druženja.
"Moje je mišljenje da čovjeka zaista upoznaš tek kada počneš s njim živjeti. Kada se viđate samo nekoliko sati ili nekoliko dana, ne vidiš osobu u svim situacijama", napisala je Kaja.
Dodala je kako upravo zajednički život pokazuje kakav je par kada nisu uvijek sve samo romantični izlasci i lijepi trenuci.
Zajednički život ti pokaže kakvi ste zajedno i kada ste umorni, pod stresom, loše volje, kada dođe do nesuglasica i sasvim svakodnevnih problema", poručila je.
Zajednički život bio je njihov sljedeći korak
Kaja je priznala i da su upravo zbog svega toga odlučili napraviti veliki korak u svojoj vezi.
Tek tada zaista vidiš odgovarate li jedno drugome i zato smo se i mi tako odlučili da ćemo početi živjeti zajedno", otkrila je.
Time je dala naslutiti koliko je njihova veza napredovala nakon završetka showa. Umjesto da ostanu samo na romantičnim susretima, Kaja i Karlo odlučili su svoju ljubav provjeriti u svakodnevici.
"Tek kad živite zajedno, upoznaš osobu"
U drugom dijelu odgovora Kaja je još jednom naglasila da se prava slika odnosa vidi tek kada partneri dijele svakodnevicu.
Objasnila je kako se tek tada vidi koliko si stvarno pašeš", odnosno kako funkcionirate kada se pojave umor, stres, lošije raspoloženje ili problemi koji su sastavni dio svakog života.
Njihova priča tako se nastavlja i nakon kamera "Gospodina Savršenog", a Kaja je svojim odgovorom jasno pokazala da njihov odnos nije ostao samo na zaljubljenosti iz showa - već su odlučili zajedno graditi i stvarni život.