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Gospodin Savršeni

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' otkrila veliki korak s Karlom: 'Tek kad živite zajedno vidiš osobu u svim situacijama'

Ljubav Kaja i Karlo Godec očito je dobila i svoju novu životnu fazu. Par koji je svoju ljubav pronašao u petoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' sada je otkrio i nešto više o zajedničkom životu

RTL.hr
10.08.2026 07:00

Kaja je na društvenim mrežama odgovorila na pitanje pratitelja koji ju je pitao koliko je dugo s Karlom i misli li da ga zaista poznaje.

"Čovjeka zaista upoznaš tek kada počneš s njim živjeti"

Kaja je otkrila da su zajedno devet mjeseci, a potom objasnila zašto smatra da se partnera ne može u potpunosti upoznati samo kroz povremena druženja.

"Moje je mišljenje da čovjeka zaista upoznaš tek kada počneš s njim živjeti. Kada se viđate samo nekoliko sati ili nekoliko dana, ne vidiš osobu u svim situacijama", napisala je Kaja.

Dodala je kako upravo zajednički život pokazuje kakav je par kada nisu uvijek sve samo romantični izlasci i lijepi trenuci.

Zajednički život ti pokaže kakvi ste zajedno i kada ste umorni, pod stresom, loše volje, kada dođe do nesuglasica i sasvim svakodnevnih problema", poručila je.

Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni
Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Zajednički život bio je njihov sljedeći korak

Kaja je priznala i da su upravo zbog svega toga odlučili napraviti veliki korak u svojoj vezi.

Tek tada zaista vidiš odgovarate li jedno drugome i zato smo se i mi tako odlučili da ćemo početi živjeti zajedno", otkrila je.

Time je dala naslutiti koliko je njihova veza napredovala nakon završetka showa. Umjesto da ostanu samo na romantičnim susretima, Kaja i Karlo odlučili su svoju ljubav provjeriti u svakodnevici.

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni
Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

"Tek kad živite zajedno, upoznaš osobu"

U drugom dijelu odgovora Kaja je još jednom naglasila da se prava slika odnosa vidi tek kada partneri dijele svakodnevicu.

Objasnila je kako se tek tada vidi koliko si stvarno pašeš", odnosno kako funkcionirate kada se pojave umor, stres, lošije raspoloženje ili problemi koji su sastavni dio svakog života.

Njihova priča tako se nastavlja i nakon kamera "Gospodina Savršenog", a Kaja je svojim odgovorom jasno pokazala da njihov odnos nije ostao samo na zaljubljenosti iz showa - već su odlučili zajedno graditi i stvarni život.

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