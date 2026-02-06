Kaja iz 'Gospodina Savršenog' otvoreno o svojoj borbi: 'Prije sam se skrivala'

Kaja , slovenska influencerica i instruktorica surfanja koja je osvojila simpatije hrvatske publike u petoj sezoni popularnog showa "Gospodin Savršeni" , svojom je najnovijom objavom na Instagramu poslala snažnu poruku o samopouzdanju i prihvaćanju sebe. Njezine iskrene riječi odjeknule su među više od šezdeset tisuća pratitelja, koji je obasipaju podrškom dok se bori za srce neženje Karla Godeca. Objava, nastala na slikovitoj Kreti u Grčkoj, otkrila je ranjivu, ali i snažnu stranu ove žene koja je pred kamerama priznala da se borila s anoreksijom.

U opisu fotografije Kaja se otvorila o svojoj prošlosti i putu prema samoprihvaćanju. "Prije sam se skrivala jer me bilo strah što će drugi misliti. Nisam se usuđivala biti skroz svoja. Danas sam takva kakva jesam, više se ne skrivam i ponosna sam na to", napisala je Kaja. Svoju je poruku zaključila ohrabrenjem za sve one koji se bore sa sličnim osjećajima: "Ako si i ti nekad skrivala sebe zbog drugih, znaj da ne moraš. Biti svoja je više nego dovoljno."

Svoj život već nekoliko godina gradi u Španjolskoj, točnije na Tenerifima, gdje radi kao instruktorica surfanja. U jednom je intervjuu početkom prošle godine otvoreno govorila o svom životu, otkrivši da kao instruktorica zarađuje između 1.100 i 1.200 eura mjesečno radeći šest sati dnevno, šest dana u tjednu, dok ostatak prihoda ostvaruje putem suradnji na društvenim mrežama.

Upravo je ta prizemljenost, u kombinaciji s avanturističkim duhom i karizmom, ono što je, prema medijskim napisima, privuklo i "Gospodina Savršenog" Karla Godeca. Njihova "kemija" na ekranu je neosporna, a Karlo je i sam izjavio kako osjeća snažnu povezanost s Kajom.

